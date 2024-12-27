Ограничена работа аэропортов Сочи и Казани. Военная операция, день 1038-й

08:29

Единоразовые выплаты на сумму почти 1,5 млрд рублей получили в 2024 году пострадавшие от ударов ВСУ жители Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. За последние недели 680 человек из приграничных муниципалитетов получили выплаты за частичную или полную утрату имущества на 51 миллион рублей.

«Вчера выплатили более 340 миллионов рублей за поврежденные автомобили. Работы еще много», — уточнил глава региона.