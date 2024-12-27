Ограничена работа аэропортов Сочи и Казани. Военная операция, день 1038-й

Аэропорт в Самаре работает в штатном режиме, ограничения там не вводили, сообщили в Росавиации.
Из-за временных ограничений в работе аэропорта Сочи экипажам 12 судов пришлось уйти на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
План «Ковер» ввели в аэропортах в Самаре, Грозном и Махачкале, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, задерживаются рейсы на вылет и прилет.
Если Украина будет угрожать безопасности сотрудников МАГАТЭ, придется рассмотреть вариант их проезда к Запорожской АЭС через российскую территорию, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Гендиректор компании «Форэс» Сергей Шмотьев подтвердил ТАСС, что готов выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне спецоперации.
Летевший в Казань из Красноярска самолет перенаправили на запасной аэродром в Нижнекамске, сообщили ТАСС в казанском аэропорту.
Вылет более 20 самолетов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Речь идет о 15 внутренних и восьми международных рейсах.
Единоразовые выплаты на сумму почти 1,5 млрд рублей получили в 2024 году пострадавшие от ударов ВСУ жители Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. За последние недели 680 человек из приграничных муниципалитетов получили выплаты за частичную или полную утрату имущества на 51 миллион рублей.
«Вчера выплатили более 340 миллионов рублей за поврежденные автомобили. Работы еще много», — уточнил глава региона.
Ограничения на работу аэропортов в Сочи и Казани ввели утром 27 декабря. Обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в Росавиации.
❗️ Ранним утром временные ограничения вводили на работу аэропортов в Астрахани и Волгограде, сообщила Росавиация. С 06:40 обе воздушные гавани работают в штатном режиме.
«Прошу доверять только официальным источникам информации. Сообщения ряда медиа о закрытии в настоящее время аэропортов Астрахани и Волгограда некорректны», — добавили в ведомстве.
Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Пять БПЛА сбили над Брянской областью, три над Курской, под два — над Белгородской и Тульской областями, еще один уничтожили в Астраханской области.