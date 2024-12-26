Байден поручил Пентагону наращивать поставки оружия Киеву. Военная операция, день 1037-й

ВС РФ освободили около 10 кв. км вдоль трассы Гуляйполе — Великая Новоселка, сообщил ТАСС Владимир Рогов.
Разминирование и обследование аэропорта в Донецке начнется в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, тогда же начнутся «и другие подготовительные работы для строительства воздушной гавани» города.
Президентские выборы на Украине могут обернуться концом государства, заявил бывший глава государства Петр Порошенко в интервью украинскому «5 каналу».
«Начало выборной кампании означает смерть единства. <....> Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — сказал он.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщил японский МИД. Исиба подтвердил позицию Токио, которая заключается в том, чтобы «быть вместе с Украиной».
Президент США Джо Байден дал распоряжение Пентагону продолжать увеличивать поставки оружия на Украину, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Отражена атака БПЛА на Волгоградскую область, обломки одного беспилотника упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, пострадавших и возгорания нет, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона.
Средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.