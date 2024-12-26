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Политика

Байден поручил Пентагону наращивать поставки оружия Киеву. Военная операция, день 1037-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1037-й день
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Снайперская группа полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» перед выходом на боевое задание на Краснолиманском направлении специальной военной операции

Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили пять беспилотников над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями. Уходящий с поста президента США Джо Байден дал распоряжение Пентагону продолжать увеличивать поставки оружия Киеву. Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в стране пока нельзя проводить выборы, так как этот процесс ослабит страну и она проиграет в конфликте с Россией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:45

8:32

ВС РФ освободили около 10 кв. км вдоль трассы Гуляйполе — Великая Новоселка, сообщил ТАСС Владимир Рогов.

8:18

Разминирование и обследование аэропорта в Донецке начнется в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, тогда же начнутся «и другие подготовительные работы для строительства воздушной гавани» города.

8:15

Президентские выборы на Украине могут обернуться концом государства, заявил бывший глава государства Петр Порошенко в интервью украинскому «5 каналу».

«Начало выборной кампании означает смерть единства. <....> Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — сказал он.

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Reuters
8:13

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщил японский МИД. Исиба подтвердил позицию Токио, которая заключается в том, чтобы «быть вместе с Украиной».

8:10

Президент США Джо Байден дал распоряжение Пентагону продолжать увеличивать поставки оружия на Украину, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

8:07

Отражена атака БПЛА на Волгоградскую область, обломки одного беспилотника упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, пострадавших и возгорания нет, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона.

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1037-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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