Швейцария не будет проводить второй мирный саммит по Украине. Военная операция, день 1034-й

⚡️По данным ТАСС, ВСУ атакуют Донецк дальнобойными ракетами. Прогремело не менее шести взрывов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в каких-либо посредниках при решении конфликта на Украине.
❗️Россия в первые 11 месяцев 2024 года нарастила объем поставок газа в Евросоюз на четверть — до 49,6 млрд кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
По данным ТАСС, в Великой Новоселке ликвидировали группу иностранных наемников. Они попытались покинуть поселок.
ТАСС выяснил в силовых структурах, что расстояние от российских позиций до крупнейшего угольного предприятия Украины «Покровское» составляет примерно три километра.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телекомпании М1 заявил, что появилась надежда на мирное урегулирование украинского кризиса:
«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире».
По данным «Известий», Швейцария не готовит вторую мирную конференцию, они хотят сосредоточиться на подготовке к переговорам о прекращении огня. При этом Россия не видит Швейцарию посредником в урегулировании конфликта, так как страна следует «откровенно прокиевским курсом».
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Брянской области.