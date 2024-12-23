Швейцария не будет проводить второй мирный саммит по Украине. Военная операция, день 1034-й

За ночь средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Брянской областью. По данным «Известий», Швейцария не собирается проводить вторую мирную конференцию по Украине, а Россия не видит эту страну в качестве посредника. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что появилась надежда на мирное урегулирование украинского кризиса, так как «сейчас все говорят о мире». «Газета.Ru» ведет хронику событий.