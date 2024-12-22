В Орловской области из-за атаки дронов загорелась нефтебаза. Военная операция, день 1033-й

Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Клычков.
Здание посольства Португалии в Киеве было повреждено в результате работы украинских средств ПВО, а не вследствие удара российских военных, заявило российское посольство в Лиссабоне.
Средства ПВО ночью отразили в Ростовской области комбинированную воздушную атаку, заявил врио главы региона Слюсарь.
Сбито и подавлено 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово. Предварительно, пострадавших нет.
Орловская область ночью подвергается массированной атаке БПЛА, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, сообщил губернатор.
По данным SHOT, речь идет о нефтебазе в поселке Стальной Конь.