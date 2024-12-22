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Политика

В Орловской области из-за атаки дронов загорелась нефтебаза. Военная операция, день 1033-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1033-й день
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РИА Новости
ВСУ ночью массированно атаковали три российских региона. В Брянской области сбили пять беспилотников, в Ростовской — восемь БПЛА и ракету. В Орловской области в результате атаки дронов загорелся объект топливной инфраструктуры. По данным SHOT, речь идет о нефтебазе в поселке Стальной Конь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:00

Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Клычков.

8:46

ВС РФ ведут бои за сеть господствующих высот на севере ДНР, передает РИА Новости.

8:34

Средства ПВО уничтожили за ночь 42 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны РФ.

8:15

8:13

Здание посольства Португалии в Киеве было повреждено в результате работы украинских средств ПВО, а не вследствие удара российских военных, заявило российское посольство в Лиссабоне.

8:10

Средства ПВО ночью отразили в Ростовской области комбинированную воздушную атаку, заявил врио главы региона Слюсарь.

Сбито и подавлено 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово. Предварительно, пострадавших нет.

8:07

Пять беспилотников самолетного типа сбили ночью над Брянской областью — губернатор

8:04

Орловская область ночью подвергается массированной атаке БПЛА, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, сообщил губернатор.

По данным SHOT, речь идет о нефтебазе в поселке Стальной Конь.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1033-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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