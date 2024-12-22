В Орловской области из-за атаки дронов загорелась нефтебаза. Военная операция, день 1033-й

ВСУ ночью массированно атаковали три российских региона. В Брянской области сбили пять беспилотников, в Ростовской — восемь БПЛА и ракету. В Орловской области в результате атаки дронов загорелся объект топливной инфраструктуры. По данным SHOT, речь идет о нефтебазе в поселке Стальной Конь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.