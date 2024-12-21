Россию атаковали 19 украинских беспилотников. Военная операция, день 1032-й

Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 дронов ВСУ в небе над регионами России, сообщает Минобороны. В Донецке пресекли атаку беспилотника по крупной электроподстанции, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по ДНР. Испания не будет отправлять войска на Украину для того, чтобы использовать их в роли «миротворцев», заявил председатель правительства королевства Педро Санчес. «Газета.Ru» ведет хронику событий.