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Политика

Россию атаковали 19 украинских беспилотников. Военная операция, день 1032-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1032-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 дронов ВСУ в небе над регионами России, сообщает Минобороны. В Донецке пресекли атаку беспилотника по крупной электроподстанции, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по ДНР. Испания не будет отправлять войска на Украину для того, чтобы использовать их в роли «миротворцев», заявил председатель правительства королевства Педро Санчес. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:25

В результате атаки дронов пожар охватил дома в трех районах Казани — Советского, Кировского и Приволжского, уточнили в мэрии. К месту ЧП отправились премьер—министр Татарстана Алексей Песошин и глава казанского исполкома Рустем Гафаров.

9:20

Сотрудники МЧС потушили все очаги пожаров в Рыльске, по которому ВСУ нанесли ракетный удар. Сейчас на месте идет проливка конструкций.

9:15

Возгорание в домах Советского и Кировского районов произошло в результате атаки беспилотников в Казани, сообщили в мэрии города. На месте ЧП работают экстренные службы. Мэр Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных людей и обеспечить их питанием и теплыми вещами.

9:00

8:50

Украинский беспилотник уничтожили в Татарстане, сообщило Минобороны.

8:40

Основная причина начала СВО на Украине состоит в том, что у НАТО «разгулялись аппетиты», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

8:30

8:20

Испания не будет отправлять войска на Украину для того, чтобы использовать их в роли «миротворцев», заявил председатель правительства королевства Педро Санчес.

8:15

В Куйбышевском районе Донецка система радиоэлектронной борьбы перехватила ударный беспилотник ВСУ возле городской электроподстанции, пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по ДНР.

8:10

Системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 19 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России, сообщает Минобороны.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1032-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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