В результате атаки дронов пожар охватил дома в трех районах Казани — Советского, Кировского и Приволжского, уточнили в мэрии. К месту ЧП отправились премьер—министр Татарстана Алексей Песошин и глава казанского исполкома Рустем Гафаров.
Сотрудники МЧС потушили все очаги пожаров в Рыльске, по которому ВСУ нанесли ракетный удар. Сейчас на месте идет проливка конструкций.
Возгорание в домах Советского и Кировского районов произошло в результате атаки беспилотников в Казани, сообщили в мэрии города. На месте ЧП работают экстренные службы. Мэр Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных людей и обеспечить их питанием и теплыми вещами.
Основная причина начала СВО на Украине состоит в том, что у НАТО «разгулялись аппетиты», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Испания не будет отправлять войска на Украину для того, чтобы использовать их в роли «миротворцев», заявил председатель правительства королевства Педро Санчес.
В Куйбышевском районе Донецка система радиоэлектронной борьбы перехватила ударный беспилотник ВСУ возле городской электроподстанции, пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по ДНР.
Системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 19 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России, сообщает Минобороны.