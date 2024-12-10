ВСУ уходят из Шевченко и Курахово. Военная операция, день 1021-й

❗️Зеленский вновь высказался против снижения минимального возраста для мобилизации:
«Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что концепция Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Зеленского и его сторонников к эвакуации.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждениях ряда объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в Париже «увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя» по поводу возможного соглашения с Россией, пишет Asia Times:
«В то время как Трамп говорит, что убедил Зеленского двигаться вперед в переговорах с Россией, Зеленский уже увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя. Переговоры и прекращение огня также не совсем то, чего хочет Макрон».
АР сообщило, что румынские спасатели обнаружили 28-летнего украинца в горном ущелье, у него были признаки серьезного переохлаждения. Мужчину согревал котенок Персик, с которым он сбежал из Харьковской области, спасаясь от мобилизации. Сейчас украинец проходит лечение. С 2022 года в этом месте нашли более 160 украинцев и 16 тел.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что переехавшие за границу россияне чаще всего сталкиваются там с нарушением имущественных прав, блокировкой счетов и с проблемами в области здравоохранения.
По данным Bloomberg, Китай ограничил поставки деталей для БПЛА в США и Европу. В следующем году меры могут стать жестче.
⚡️ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передал, что ВСУ выводят остатки группировок из Курахово и покидают позиции в поселке Шевченко.