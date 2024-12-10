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Политика

ВСУ уходят из Шевченко и Курахово. Военная операция, день 1021-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1021-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
ВСУ покидают позиции в поселке Шевченко, выводят остатки группировок из Курахово, передает ТАСС. Китай ограничил поставки деталей для БПЛА в США и Европу, пишет Bloomberg. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, релоканты за рубежом чаще всего сталкиваются с нарушением имущественных прав, арестом счетов и сложностями в области здравоохранения. В Румынии спасли уклониста, бежавшего с Украины от мобилизации вместе с котенком, мужчина замерзал в горах. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:12

❗️Зеленский вновь высказался против снижения минимального возраста для мобилизации:

«Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».

09:08

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

08:57

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что концепция Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Зеленского и его сторонников к эвакуации.

08:48

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждениях ряда объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.

08:39

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в Париже «увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя» по поводу возможного соглашения с Россией, пишет Asia Times:

«В то время как Трамп говорит, что убедил Зеленского двигаться вперед в переговорах с Россией, Зеленский уже увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя. Переговоры и прекращение огня также не совсем то, чего хочет Макрон».

08:36

АР сообщило, что румынские спасатели обнаружили 28-летнего украинца в горном ущелье, у него были признаки серьезного переохлаждения. Мужчину согревал котенок Персик, с которым он сбежал из Харьковской области, спасаясь от мобилизации. Сейчас украинец проходит лечение. С 2022 года в этом месте нашли более 160 украинцев и 16 тел.

08:31

08:28

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что переехавшие за границу россияне чаще всего сталкиваются там с нарушением имущественных прав, блокировкой счетов и с проблемами в области здравоохранения.

08:13

По данным Bloomberg, Китай ограничил поставки деталей для БПЛА в США и Европу. В следующем году меры могут стать жестче.

08:07

⚡️ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передал, что ВСУ выводят остатки группировок из Курахово и покидают позиции в поселке Шевченко.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1021-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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