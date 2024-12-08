«Хотим завершить войну»: Трамп и Зеленский встретились в Париже NYT: встреча Зеленского с Трампом в Париже демонстрирует готовность к уступкам

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. Она продлилась около получаса. Украинский президент по итогам переговоров заявил, что все их участники «хотят завершить войну как можно быстрее и справедливее», и анонсировал дальнейшие контакты. Американская NYT сочла встречу «частью дипломатического нажима Украины» и отметила, что она совпала с изменением публичной позиции Киева относительно мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и избранным главой США Дональдом Трампом в Елисейском дворце в Париже, сообщил телеканал BFMTV.

Встреча состоялась перед открытием отреставрированного собора Парижской Богоматери (его пять лет восстанавливали после пожара, произошедшего в 2019 году. — «Газета.Ru»). Поездка в Париж стала первым зарубежным визитом Трампа с момента избрания главой государства.

«Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать», — заявил следующий американский президент перед началом переговоров.

Обсуждения продлились всего лишь около получаса — 35 минут , как уточнил агентству «РБК-Украина» пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. После этого Трамп и Зеленский покинули дворец и, пожав руки, разошлись по своим автомобилям, чтобы отправиться на открытие Нотр-Дама.

Зеленский впоследствии назвал встречу «хорошей и плодотворной». Он отметил «решительный настрой» Трампа, а также поблагодарил Макрона за организацию переговоров.

«Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!» — написал украинский президент в Telegram-канале.

Макрон же после встречи призвал стороны «продолжить совместные действия во имя мира и безопасности». Никакого итогового заявления на переговорах принято не было, а подробности их содержания не сообщались.

«Дипломатический нажим Украины»

Встреча в Париже совпала с «очевидным изменением» публичной позиции Киева относительно мирных переговоров, отметила американская газета The New York Times. Речь идет о заявлении Зеленского, признавшего, что Киев может рассмотреть возможность территориальных уступок России ради окончания боевых действий — в обмен на членство в НАТО.

«Изменение позиции рассматривалось как способ Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров. В то же время официальные лица Украины настаивали на том, что Россия не хотела участвовать в переговорах, особенно учитывая, что ее войска неуклонно набирают силу на поле боя», — говорится в статье NYT.

Издание сочло переговоры в Елисейском дворце «частью более широкого дипломатического нажима Украины», которая пытается активно контактировать с будущей администрацией Трампа, чтобы добиться максимально соответствующих интересам Киева условий завершения конфликта.

Предыдущая встреча Зеленского и Трампа состоялась еще до президентских выборов в США. 27 сентября они пообщались в «Башне Трампа» (Trump Tower) в Нью-Йорке. Тогда украинский лидер представил собеседнику свой «план победы», а Трамп пообещал, что в случае его избрания «война быстро закончится».

Избрали Трампа в начале ноября. После победы на выборах он провел с Зеленским телефонный разговор — украинский лидер назвал его «отличным» и заверил, что стороны договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».

А через месяц, 4 декабря, украинская делегация во главе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком посетила Вашингтон, где встретилась с будущими советником по национальной безопасности и спецпредставителем по Украине в администрации Трампа Майком Уолтцем и Китом Келлогом.

По информации The Wall Street Journal, Келлог на переговорах поддержал усилия уходящей администрации президента Джо Байдена по поставкам Украине оружия. Он полагает, что это «даст Трампу рычаги влияния на Москву» при урегулировании конфликта. При этом американская сторона не проявила интереса к вступлению Украины в НАТО, которого Киев активно добивается с начала военных действий.

Украинское издание New Voice впоследствии сообщило, что Ермак на переговорах предлагал команде Трампа помочь Украине «отвоевать» территории до границы 2022 года, однако не встретил понимания.

Кроме того, представители администрации Трампа остались недовольны рассказом Ермака о ситуации на фронте. По данным NV, глава офиса Зеленского пытался представить «немножко украшенные» данные, несмотря на то, что американские чиновники обладают разведданными и знакомы с «реальной ситуацией». В целом же переговоры делегаций продлились «недолго», никаких решений по итогам принято не было — как и в случае с личной встречей Трампа и Зеленского в Париже.