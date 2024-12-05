Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Над тремя областями РФ сбили 16 БПЛА. Военная операция, день 1016-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1016-й день

close

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции

Станислав Красильников/РИА Новости
В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: 14 — над Брянской областью, по одному над Белгородской и Курской областями. «Страна.ua» пишет о взрывах в Кривом Роге на Украине. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак встретился с Майком Уолтцем и Китом Келлогом, они входят в команду избранного президента США Дональда Трампа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:47

❗️Советник Зеленского Дмитрий Литвин в соцсетях обозначил, что на Украине не готовятся к мобилизации 18-летних.

09:42

Гладков сообщил, что в Краснояружском районе и Грайворонском муниципальном округе Белгородской области ночью произошло аварийное отключение света. Рабочие будут восстанавливать подачу электричества, как только позволит обстановка.

09:28

Племянник министра образования и науки Республики Дагестан Яхьи Бучаева погиб в зоне проведения СВО, написал глава региона Сергей Меликов.

09:21

По данным Wall Street Journal, команда Трампа во время встречи с Ермаком не проявила интереса к идее приглашения Киева в НАТО, однако они поддержали передачу оружия со стороны администрации Джо Байдена.

09:18

В Киеве и части областях Украины объявили воздушную тревогу.

09:11

Politico со ссылкой на заместителя главы минфина Польши Павла Карбовника пишет, что Трамп может отказаться от выделения кредита Украине на $50 млрд с погашением за счет доходов от российских замороженных активов.

09:04

Немецкая компания Helsing наладила для Украины массовое производство беспилотных летательных аппаратов НХ-2, управляемых искусственным интеллектом, выяснило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

09:02

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что ВС РФ выбили военнослужащих ВСУ с нескольких позиций, которые были оборудованы на территории шахты «Центральная» в Дзержинске (украинское название Торецк).

09:00

08:57

По данным NTV, канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским решил создать администрацию по делам украинских беженцев.

08:55

❗️Россия готова приветствовать все посреднические усилия для переговоров по Украине, обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

08:53

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт на Украине и другие вопросы, выяснила газета New York Times.

08:35

⚡️Украина планирует заявить о своей готовности к миру с Россией, пишет американская газета The Wall Street Journal.

08:33

Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в интервью медиагруппе Funke обозначила, что в данный момент у Германии нет оснований для отправки миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине.

08:31

❗️Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что за час в регионе сбили девять украинских беспилотников.

08:29

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали три населенных пункта в регионе. В результате произошедшего никто не пострадал.

08:26

Литовский активист Валдас Барткявичюс (внесен в перечень экстремистов и террористов), осквернивший мемориал в Курской области, пожаловался, что от него отвернулись спонсоры:

«Даже те, кто поддерживает Украину... осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров».

08:23

08:17

Вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что Украине придется пойти на уступки для достижения мира, чтобы не усугубить ситуацию.

08:13

По данным Reuters, глава офиса украинского президента Андрей Ермак встретился с Майком Уолтцем и Китом Келлогом. Они входят в команду избранного президента США Дональда Трампа, в том числе занимаясь разработкой плана по решению украинского кризиса.

08:07

«Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Кривом Роге на Украине.

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: 14 над Брянской областью, по одному над Белгородской и Курской областями.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1016-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Политический кризис в Пятой республике: Франция осталась без правительства
Парламент Франции второй раз в истории вынес вотум недоверия правительству
В Сарове задержан подозреваемый в убийстве пенсионера и обезглавливании соцработника
Владелец «Рижского бальзама» оценил потери от передачи завода государству
Движение транспорта по федеральной трассе на Сахалине перекрыли из-за снегопада
Российские игры могут начать рекламировать на сайте мэра Москвы
В Пермском крае пенсионер плеснул масло на раскаленную сковородку и загорелся
В Таиланде турист упал в заброшенный колодец и три дня звал на помощь
Новости и материалы
Водителям рассказали, что делать, чтобы не замерзало лобовое стекло автомобиля
«Выглядело как фейк»: Хабиб о поражении Майка Тайсона от Джейка Пола
Договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи вступил в силу
Молдавии придется погасить задолженность перед «Газпромом»
Сергей Шнуров заявил, что кризис среднего возраста придумали мужчины
В Раде дали Зеленскому совет после его выпада против Грузии
Якутский адвокат лишился своего статуса после того, как обматерил секретаря суда
На Урале замдиректора школы назначили 200 часов обязательных работ за пощечину ученику
В Тбилиси по уголовным делам задержали нескольких протестующих в ходе митингов
В Белгородской области произошло аварийное отключение света
Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения
Самая сексуальная болельщица ЧМ-22 на видео показала грудь в декольте
Племянник министра образования и науки Дагестана погиб в зоне СВО
Экс сотрудник Пентагона заявил, что США обсуждают передачу ядерного оружия Украине
В Польше заявили о риске отказа Трампа от предоставления кредита Украине
Xiaomi выпустила большой 75-дюймовый 4K-телевизор за 43 тысячи рублей
Экономист рассказал, когда Центробанк может вновь повысить ключевую ставку
Секс-работницу из Петербурга задержали за нападение на клиента с ножом
Все новости
Раскрыты подробности переговоров делегации Украины с командой Трампа в США
Суд оставил основателя РДК без наследства
В Госдуме заявили, что в 2025 году все пенсии ждет переиндексация
Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах»
Врачи опасаются введения обязательных медицинских стандартов
«Верящие в магию хуже язычников»: почему ведьм сжигали не в Средневековье, а в эпоху Ньютона?
Папа Римский выдал инквизитору разрешение на борьбу с ведьмами 520 лет назад
Большой Лебовски, инопланетянин и Бог. Джеффу Бриджесу — 75
«Взамен дали бумажку»: как Россия и США лишили Украину ядерного оружия
Будапештский меморандум об отказе Украины от ядерного оружия был подписан 30 лет назад
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Все вместе: зачем российские и зарубежные волонтеры соберутся в Москве
В Москве пройдет международный форум гражданского участия
«Это не мультфильм и не сказка». Кадыров предложил пленному украинцу застрелиться
Кадыров предложил пленному солдату ВСУ застрелиться
День памяти Николая Чудотворца в 2024 году: кем был святой и как он связан с Санта-Клаусом
Когда отмечают День памяти святителя Николая в православии и какие традиции и обычаи с ним связаны
Повышение пенсий в 2025 году: когда пройдет индексация для работающих и неработающих пенсионеров
Индексация выплат пенсионерам в 2025 году: когда и на сколько они вырастут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами