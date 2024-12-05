Над тремя областями РФ сбили 16 БПЛА. Военная операция, день 1016-й

❗️Советник Зеленского Дмитрий Литвин в соцсетях обозначил, что на Украине не готовятся к мобилизации 18-летних.
Гладков сообщил, что в Краснояружском районе и Грайворонском муниципальном округе Белгородской области ночью произошло аварийное отключение света. Рабочие будут восстанавливать подачу электричества, как только позволит обстановка.
Племянник министра образования и науки Республики Дагестан Яхьи Бучаева погиб в зоне проведения СВО, написал глава региона Сергей Меликов.
По данным Wall Street Journal, команда Трампа во время встречи с Ермаком не проявила интереса к идее приглашения Киева в НАТО, однако они поддержали передачу оружия со стороны администрации Джо Байдена.
Politico со ссылкой на заместителя главы минфина Польши Павла Карбовника пишет, что Трамп может отказаться от выделения кредита Украине на $50 млрд с погашением за счет доходов от российских замороженных активов.
Немецкая компания Helsing наладила для Украины массовое производство беспилотных летательных аппаратов НХ-2, управляемых искусственным интеллектом, выяснило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что ВС РФ выбили военнослужащих ВСУ с нескольких позиций, которые были оборудованы на территории шахты «Центральная» в Дзержинске (украинское название Торецк).
По данным NTV, канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским решил создать администрацию по делам украинских беженцев.
❗️Россия готова приветствовать все посреднические усилия для переговоров по Украине, обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт на Украине и другие вопросы, выяснила газета New York Times.
⚡️Украина планирует заявить о своей готовности к миру с Россией, пишет американская газета The Wall Street Journal.
Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в интервью медиагруппе Funke обозначила, что в данный момент у Германии нет оснований для отправки миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине.
❗️Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что за час в регионе сбили девять украинских беспилотников.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали три населенных пункта в регионе. В результате произошедшего никто не пострадал.
Литовский активист Валдас Барткявичюс (внесен в перечень экстремистов и террористов), осквернивший мемориал в Курской области, пожаловался, что от него отвернулись спонсоры:
«Даже те, кто поддерживает Украину... осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров».
Вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что Украине придется пойти на уступки для достижения мира, чтобы не усугубить ситуацию.
По данным Reuters, глава офиса украинского президента Андрей Ермак встретился с Майком Уолтцем и Китом Келлогом. Они входят в команду избранного президента США Дональда Трампа, в том числе занимаясь разработкой плана по решению украинского кризиса.
⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: 14 над Брянской областью, по одному над Белгородской и Курской областями.