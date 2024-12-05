Над тремя областями РФ сбили 16 БПЛА. Военная операция, день 1016-й

08:26

Литовский активист Валдас Барткявичюс (внесен в перечень экстремистов и террористов), осквернивший мемориал в Курской области, пожаловался, что от него отвернулись спонсоры:

«Даже те, кто поддерживает Украину... осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров».