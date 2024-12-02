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Политика

Над Россией сбили 15 беспилотников. Военная операция, день 1013-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1013-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников над регионами России. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают в Торецк резервы, российская армия ведет интенсивные боестолкновения с украинскими военными. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать территории, поэтому нужно искать дипломатические решения конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:33

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. Об это она заявила в интервью сайту «Аргументы и факты».

8:24

Взрывы произошли в Киевской области, сообщает украинский телеканал «Новости.Live».

8:20

В Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР ВС РФ ведут интенсивные боестолкновения с украинскими военными, противник продолжает перебрасывать резервы, активно задействует беспилотные летательные аппараты, как FPV, так и сбросовые, сообщил глава региона Денис Пушилин.

8:17

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью признал Kyodo News, что у Киева недостаточно сил, что отвоевать территории. В связи с этим Украине «действительно нужно найти дипломатические решения». Однако она готова рассматривать такие шаги «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны», подчеркнул украинский лидер.

8:15

8:10

ВС РФ фактически блокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

8:07

Взрыв ночью произошел в Тернополе, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили Минобороны РФ.

Восемь БПЛА уничтожены над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1013-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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