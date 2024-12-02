Над Россией сбили 15 беспилотников. Военная операция, день 1013-й

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью признал Kyodo News, что у Киева недостаточно сил, что отвоевать территории. В связи с этим Украине «действительно нужно найти дипломатические решения». Однако она готова рассматривать такие шаги «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны», подчеркнул украинский лидер.