Над Россией сбили 15 беспилотников. Военная операция, день 1013-й

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. Об это она заявила в интервью сайту «Аргументы и факты».
В Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР ВС РФ ведут интенсивные боестолкновения с украинскими военными, противник продолжает перебрасывать резервы, активно задействует беспилотные летательные аппараты, как FPV, так и сбросовые, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью признал Kyodo News, что у Киева недостаточно сил, что отвоевать территории. В связи с этим Украине «действительно нужно найти дипломатические решения». Однако она готова рассматривать такие шаги «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны», подчеркнул украинский лидер.
ВС РФ фактически блокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили Минобороны РФ.
Восемь БПЛА уничтожены над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.