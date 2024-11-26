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Политика

Лондон тайно поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow. Военная операция, день 1007-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1007-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
В Киеве ночью произошли взрывы. Средства ПВО сбили 39 беспилотников над российскими регионами. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур призвал союзников Украины не отправлять войска на Украину, так как риски от подобных шагов перевешивают преимущества. Агентство Bloomberg сообщило, что Лондон тайно поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow еще до того, как Великобритания и США разрешили Украине бить ими по целям на территории РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:57

Конфликт на Украине вошел в критическую фазу, Европе пора усилить безопасность и коллективную оборону, заявил глава британского минобороны Джон Хили

8:49

Российские войска зачищают «огневой мешок», в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово в ДНР, пути отступления противника взяты под огневой контроль, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

8:40

8:28

❗️ Правительство Великобритании передало Украине еще десятки крылатых ракет Storm Shadow, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Публично об этом не сообщалось.

Storm Shadow были отправлены на Украину несколько недель назад, после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности, сообщили собеседники агентства. Они отметили, что это произошло еще до того, как США и Великобритания разрешили ВСУ использовать их для ударов по целям на российской территории.

8:24

ЕС предлагает ввести санкции против нескольких китайских фирм, которые, как считают в Брюсселе, помогают российским компаниям в разработке дронов, используемых в боях на Украине, сообщает Bloomberg.

Помимо того, Еврокомиссия изучает возможность введения ограничений против российских нефтяных танкеров, 50 физических и около 30 юридических лиц, передает агентство.

8:21

Италия не будет посылать своих солдат на Украину, заявил руководитель министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни.

8:19

Украинские чиновники и главы компаний ищут способы убедить избранного президента США Дональда Трампа, что продолжение помощи Киеву отвечает его интересам, это «не благотворительность», а «выгодная экономическая и геостратегическая возможность», сообщает The Washington Post.

8:16

Взрывы ночью произошли в Киеве и Обухове Киевской области, сообщила «Страна.ua».

8:13

Министр обороны Эстонии Певкур призвал союзников Киева не отправлять войска на Украину, так как риски от подобных шагов перевешивают преимущества, пишет Hill.
По его мнению, Киев больше нуждается в инвестициях в оборонную промышленность.

8:10

8:04

🔴 В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 39 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Из них 24 над Ростовской областью, пять — над Брянской, три — над Белгородской, три — над Курской, один — над Орловской, один — над Воронежской, два — над территорией Крыма.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1007-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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