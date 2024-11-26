Лондон тайно поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow. Военная операция, день 1007-й

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❗️ Правительство Великобритании передало Украине еще десятки крылатых ракет Storm Shadow, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Публично об этом не сообщалось.

Storm Shadow были отправлены на Украину несколько недель назад, после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности, сообщили собеседники агентства. Они отметили, что это произошло еще до того, как США и Великобритания разрешили ВСУ использовать их для ударов по целям на российской территории.