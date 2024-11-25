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Политика

ВС РФ сбили 23 украинских БПЛА над Россией. Военная операция, день 1006-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1006-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России. Украинцы ощущают тревогу после удара ВС РФ ракетой «Орешник», заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Многие военнослужащие ВСУ готовы согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России, написал журнал The Economist. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал принять страну в НАТО по примеру Западной Германии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:33

9:09

Ряд абонентов в Николаевской области Украины столкнулись с отключением электроэнергии на фоне повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает агентство ТСН.

8:46

Операторы БПЛА испытательного центра «Рубикон» уничтожили автомобильную технику ВСУ на Курском направлении, сообщили в Минобороны.

8:31

Странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом Североатлантического альянса стала ФРГ. С таким заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Times of Malta.

8:24

Власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, ситуация усугубляется нехваткой и «качеством» новобранцев, а многие солдаты ВСУ и вовсе готовы на территориальные уступки ради переговоров и мира, сообщает журнал Economist.

8:15

Люди на Украине ощущают тревогу после удара Вооруженных сил России ракетой системы средней дальности «Орешник», заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

8:03

❗️ Российские силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1006-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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