ВС РФ сбили 23 украинских БПЛА над Россией. Военная операция, день 1006-й

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Власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, ситуация усугубляется нехваткой и «качеством» новобранцев, а многие солдаты ВСУ и вовсе готовы на территориальные уступки ради переговоров и мира, сообщает журнал Economist.