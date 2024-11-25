Ряд абонентов в Николаевской области Украины столкнулись с отключением электроэнергии на фоне повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает агентство ТСН.
Операторы БПЛА испытательного центра «Рубикон» уничтожили автомобильную технику ВСУ на Курском направлении, сообщили в Минобороны.
Странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом Североатлантического альянса стала ФРГ. С таким заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Times of Malta.
Власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, ситуация усугубляется нехваткой и «качеством» новобранцев, а многие солдаты ВСУ и вовсе готовы на территориальные уступки ради переговоров и мира, сообщает журнал Economist.
Люди на Украине ощущают тревогу после удара Вооруженных сил России ракетой системы средней дальности «Орешник», заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
❗️ Российские силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.