ВСУ атаковали Россию 84 дронами. Военная операция, день 991-й

17:01

❗️ Пять человек ранены, четыре дома повреждены в результате массированного удара ВСУ с применением дронов, нанесенного утром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, было применено 84 БПЛА, все они были сбиты или подавлены РЭБ.