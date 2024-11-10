ВСУ атаковали Россию 84 дронами. Военная операция, день 991-й

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«Президент [Джо] Байден дал понять, что членство в НАТО будет в украинском будущем. В этом нет никаких сомнений. Мы будем работать с Украиной на ее пути, но самый первый приоритет — уверенность, что Украина сможет выиграть эту войну», – координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби в эфире украинского телемарафона
Около 23:00 мск два украинских дрона уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей – Минобороны РФ
Результаты российско-украинского конфликта будут определять глобальную архитектуру безопасности на десятилетия вперед, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Для обеспечения долгосрочного мира в Европе и за ее пределами российская агрессия не должна быть вознаграждена. Она должна быть пресечена. Умиротворение не сработает. Мир будет основан на силе», — написал Сибига в X.
❗️ Избранный президент США Дональд Трамп 7 ноября провел беседу с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Washington Post со ссылкой на источники
Трамп посоветовал Путину «не обострять войну на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе», пишет американское издание.
Собеседники обсудили пути достижения мира в Европе, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения «скорейшего завершения войны на Украине».
🔴 Около 21:25 мск украинский дрон уничтожен над территорией Белгородской области – Минобороны РФ
«Мы приблизились к миру не на шаг, а сразу на семь миль», — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире TV2 о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США
Пять человек ранены в результате атаки с применением дронов Чугуева, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить Украине всю согласованную помощь в $6 млрд до конца срока уходящего президента, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
Мужчина ранен в результате сброса взрывчатки с БПЛА в селе Змиевка Херсонской области, сообщает областная военная администрация.
79 квартир повреждены в результате атаки ВСУ с применением дрона 5 ноября в Белгороде – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
«Слова благодарности всем нашим воинам, которые обеспечивают удары наших дней. Все видят, как это работает. Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны – в глубоком российском тылу. Российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов», — президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении
Падение двух российских дронов в Молдавии «поставило под угрозу жизни» граждан страны, заявил глава МИД Молдавии Михай Попшой.
Линия электропередач, газопровод и жилая инфраструктура повреждены в результате обстрелов Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Россия проигрывает в конфликте с украиной на стратегическом уровне, заявил Sky News руководитель штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.
«Россия хотела покорить Украину. Она никогда не покорит Украину. И это то, что мы должны четко осознавать — что мы будем продолжать поддерживать президента [Владимира] Зеленского и его народ в их экзистенциальной борьбе», — заявил Радакин.
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Великобритания не откажется от своих обязательств по поддержке Украины, заявил в эфире Sky News главный секретарь министерства финансов страны Даррен Джонс.
«Вот почему мы предлагаем им [Украине] 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, что, как вы знаете, в финансовом контексте здесь, в Великобритании, является тяжелым, но правильным решением для нас», – сказал Джонс.
Подросток ранен в результате подавления средствами РЭБ двух беспилотников в Почепском районе Брянской области — губернатор региона Александр Богомаз
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 11 – 14 ноября посетит КНР, встретится с высшим политическим руководством страны, в том числе с главой МИД Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
❗️ Пять человек ранены, четыре дома повреждены в результате массированного удара ВСУ с применением дронов, нанесенного утром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, было применено 84 БПЛА, все они были сбиты или подавлены РЭБ.
Россия сосредоточила в Курской области 50 тысяч солдат, в том числе северокорейских, для проведения наступательных действий – The New York Times
ГУР Минобороны Украины сообщило о перехвате радиопереговоров военнослужащих КНДР в Курской области.
Жительница Купянска ранена в результате обстрела из реактивной системы залпового огня — пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
Тело мужчины извлечено из-под завалов дома в Шебекино, разрушенного в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника избранного президента США Дональда Трампа о том, что Крым для Украины потерян.
⚡️Выкладывать в соцсетях видео летящих дронов и последствия их поражения на земле надо запретить на законодательном уровне, за такие действия нужно ввести наказание, считает депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth заявил, что в 2025 году можно ожидать мира в Европе.
Украинские военнообязанные массово жалуются на сбои в национальном приложении «Резерв+», из-за чего невозможно вовремя продлить право на отсрочку от мобилизации.
Как сообщает издание «Страна», у большинства военнообязанных право на отсрочку закончилось 9 ноября. Если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, их могут мобилизовать.
Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал избранного президента США Трампа признать российский статус полуострова и других вошедших в состав Российской Федерации регионов: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.
Заявления о мире, а не о конфронтации выгодно отличают Трампа, победившего на выборах в США, от действующей администрации в Вашингтоне, заявил Песков журналисту Зарубину.
Попытка Украины атаковать беспилотными летательными аппаратами Москву является приговором украинским властям под руководством Владимира Зеленского, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял отправку денег украинским властям. Трамп-младший пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его лишат «карманных денег».
Отсутствие бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущей администрации Дональда Трампа «немножко плохо» для Украины, поскольку он на своей должности поддерживал Киев, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
ВСУ за сутки потеряли более 290 человек и 29 единиц техники в Курском приграничье, трое военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении составили более 31 090 военнослужащих, отметили в ведомстве.
ВС России продолжили наступление и отразили 11 контратак ВСУ в Курской области.
НАТО и систему безопасности Запада ждет «мрачное» будущее в случае, если Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, будет сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным в рамках разрешения украинского конфликта, пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс.
Британский наемник Каллум Тиндал-Дрейпер, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован в ходе боевых действий, сообщил телеканал Sky News.
Нанесены удары по местам хранения и запуска ударных украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
Главное из нового брифинга Минобороны России:
- группировка «Запад» за сутки улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих;
- средства ПВО РФ в зоне спецоперации за сутки сбили три авиабомбы Hammer, один снаряд HIMARS и 36 беспилотников ВСУ;
- до 640 человек потеряли ВСУ за сутки в зоне ответственности Южной группировки за сутки;
- ВСУ потеряли за сутки до 460 военных из-за действий Центральной группировки, уничтожен цех производства БПЛА.
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что любое мирное соглашение, которое заключит избранный президент США Дональд Трамп и которое позволит российскому лидеру Владимиру Путину заявить о победе в спецоперации на Украине, подорвет интересы Белого дома.
❗️Польский премьер-министр Дональд Туск допустил, что в ближайшее время США объявят условия урегулирования на Украине — Polskie Radio
❗️Минобороны России сообщает, что с 7.00 до 10.00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотников: 34 – над Московской областью, 14 – над Брянской, по семь – над Орловской и Калужской, шесть – над Курской и два - над Тульской областью.
В Тульской области отразили атаку украинских беспилотников, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Миляев.
Париж намерен поставить Киеву новую партию ракет SCALP, сообщил министр Вооруженных сил Франции Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.
36 рейсов ушли на запасные аэродромы во время утреннего ограничения работы аэропортов Москвы, сообщили в Росавиации.
Опасность атаки БПЛА отменена в Раменском и Жуковском, сообщили в Telegram-каналах администраций городских округов.
Восемь беспилотников сбито над территорией Орловской области, сообщил губернатор Клычков.
По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево с 9:45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация.
В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев.
Сбиты еще 7 БПЛА в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна, на данный момент в Подмосковье уничтожены 32 беспилотника, сообщил Собянин.
Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна, сообщил Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Еще пять БПЛА сбито в городских округах Раменское и Домодедово, на данный момент в Подмосковье уничтожено 22 беспилотника, сообщил Собянин.
Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, сообщил Собянин.
❗️ Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, пострадавших нет, сообщил Собянин.
Один человек погиб, семь пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Гладков. Четверо пострадавших находятся в больнице, два из них в тяжелом состоянии.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи о готовящихся к участию в боевых действиях на стороне России военных из КНДР.
❗️ Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.
Брайан Ланза, советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявивший, что Украине надо забыть о Крыме, не говорил от лица Трампа и его администрации, сообщил неназванный представитель республиканца, передает Reuters.
14 БПЛА самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших нет, сообщает губернатор.
Три БПЛА самолетного типа были обезврежены в небе над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Голубев.