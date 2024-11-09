Пентагон отказался отдать Украине приоритет по поставкам ATACMS. Военная операция, день 990-й

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Советник Дональда Трампа Брайан Ланза не выступал от имени выбранного президента США, когда говорил, что Украина должна представить реалистичное видение мира и не претендовать на возвращение Крыма – Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды Трампа
Обстановка на фронте на Украине сложная и имеет тенденцию к обострению, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Евросоюз подготовит 75 тыс. военных ВСУ к концу зимы, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Два человека ранены в результате атак ВСУ с применением дронов в селах Устинка и Цаповка – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.
ЕС готовит 15-й пакет санкций против России, заявил на пресс-конференции в Киеве глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Россию надо «заставить слышать», что нужен мир, заявил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин.
Мужчина погиб, два человека ранены в результате обстрела пункта временного размещения в Новой Каховке – губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Энергоснабжение Энергодара после атаки со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру практически полностью восстановлено, заявил мэр Эдуард Сеновоз.
Свыше 100 млрд рублей требуется для восстановления поврежденного жилья в Курской области – губернатор региона Алексей Смирнов
Один человек погиб в результате подрыва легкового автомобиля на боеприпасе в селе Старый Хутор – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Президент Украины Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на американских президентских выборах и боится прекращения помощи США Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в эфире программы «Субботние диалоги» общественного вещателя «Словацкое телевидение и радио».
«Мы будем в дальнейшем дипломатически давить, чтобы избежать увеличения такого присутствия», — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель о военнослужащих КНДР в зоне СВО
❗️ Три человека ранены в результате атаки ВСУ по селу Новое Волоконовского района – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
❗️ Диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным главой Америки Дональдом Трампом уже налажен, команды начнут готовить встречу. Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Около 16:00 украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области – Минобороны РФ
В 2025 году Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен анонимностью некоторых Telegram-каналов и использованием их в информационных операциях против страны, заявил советник главы государства по коммуникации Дмитрий Литвин.
«Запад направляет деньги киевскому режиму в ущерб помощи странам Африки», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на конференции Форума партнерства Россия — Африка.
Украина вместе с Всемирным банком, Еврокомиссией и ООН готовят обновленную оценку потребностей страны в восстановлении, документ будет опубликован в начале 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.
Более 52 тысяч целей поражено в результате ударов с применением украинских дронов в октябре на территории РФ, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любые решения по урегулированию конфликта на Украине должны гарантировать безопасность страны, поскольку она находится в «особом положении».
США намерены поставить Украине боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением Трампа в Белый дом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
Пентагон имеет ограниченный запас боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать украинской стороне, сообщает The Wall Street Journal.
Президент Чехии Петр Павел считает, что завершить конфликт на Украине за 24 часа, как обещал Дональд Трамп, не представляется возможным.
Отношение Соединенных Штатов и Европейского союза к Украине начинает меняться, а заявления из Брюсселя о «вечной поддержке Киева» не будут иметь последствий, пока Дональд Трамп не определится со своей политикой на этом направлении. Такую точку зрения высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Экипаж вертолета Ка52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
❗️ Глава Пентагона отказал Зеленскому отдать Украине приоритет в поставке ракетных систем ATACMS в обход прочих покупателей, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников из США и советника из правительства Украины.
Как пишет издание, Остин заявил Зеленскому, что тот «просит слишком многого».
Избранный президент США Дональд Трамп начал формировать политику страны по ключевым для нее направлениям — Украине и Израилю, несмотря на то, что официально еще не вступил в новую должность, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
К моменту инаугурации Дональда Трампа Украине следует подготовить «по-настоящему прагматичный и эффективный план победы», а также больше работать со сторонниками президента США в Республиканской партии, заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кира Рудик.
ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области, сообщили в МО РФ.
Член британского парламента от Клактона, лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж в интервью телеканалу Sky News выразил мнение, что в конфликте на Украине сторонам придется пойти на компромиссы ради достижения мирных договоренностей.
Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал в отставке Джеймс Ставридис предупредил о «внутренней напряженности» внутри Североатлантического альянса из-за возвращения Дональда Трампа, который неоднократно делал резкие замечания в адрес военного блока.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 300 военнослужащих в Курской области. С начала боевых действий ВСУ потеряли более 30,8 тыс. военных, сообщает МО РФ.
ВС РФ отразили семь контратак ВСУ в Курской области, противник потерял до 60 человек.
Россия готова выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США, пишет агентство AFP.
«Послание четкое — европейцы будут продолжать поддерживать Украину», — заявил Боррель журналисту агентства.
США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, обещавшим в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине, могут продавливать для этого «корейский сценарий». Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.
По его словам, Трамп со своими сторонниками пытается навязать России заморозку украинского конфликта и создание буферной зоны на линии боевого соприкосновения.
Российские войска не дают ВСУ перегруппироваться на Купянском направлении в Харьковской области. Пути отступления противника контролируют авиация и артиллерия ВС РФ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Главное из нового брифинга Минобороны России:
- группировка «Запад» за сутки отразила одну контратаку ВСУ, противник потерял до 440 военных;
- подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 770 военнослужащих;
- ПВО РФ за сутки сбила два снаряда РСЗО HIMARS и 67 украинских беспилотников;
- бойцы «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, 2 БТР Viking;
- подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих;
- ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне ответственности группировки «Север»;
- ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».
❗️ ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.
Угроза разрыва дипломатических отношений с США сохраняется в случае конфискации российских замороженных активов и в случае эскалации ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Российский военный Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми сослуживцев, включая экипаж поврежденной боевой машины, отбив украинский дрон своей рукой, сообщили в Минобороны.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что прибыл с визитом в Киев. «Мой пятый визит в Киев», - написал Боррель на странице в соцсети Х.
Он отметил, что данный визит станет для него последним на посту главы дипломатии Евросоюза.
Беспилотник попал в многоквартирный дом в Киеве, где живет посол Эстонии на Украине Аннели Кольк, сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между ВСУ и ВС РФ на территории республики. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на окружение республиканца.
Киев открыто поддерживает террористов в Африке, РФ будет бороться с этой неприемлемой практикой, сообщили в МИД России.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после его победы на выборах в США, в котором призвал добиваться от России «реальных уступок» по Украине, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Российские военные из числа группировки «Север» взяли в плен женщину-военнослужащую Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
❗️ПВО пресекла попытку атаки БПЛА в Тульской области, предварительно, повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Миляев.
Трамп начал влиять на международные отношения еще до инаугурации, особенно на Украину и Израиль, сообщает Bloomberg.
По мнению одного из бывших сотрудников администрации Трампа, будущий президент «будет изначально иметь фору» в международных отношениях, поскольку его считают жестче Байдена.
Корабельная реактивная установка успешно поразила почти за год применения на часов-ярском направлении более 100 бойцов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС командир расчета РБУ-6000 Южной группировки войск с позывным Феникс, сообщили в Минобороны.
Лидеры европейских стран, уставшие от конфликта на Украине, будут рады списать на Трампа все провалы. Такое мнение высказал колумнист британской газеты The Times Макс Гастингс.
Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что для Украины практически невозможно вернуться к границам 1991 года, а сами украинские военные считают, что в этом вопросе уже пройдена точка невозврата.
Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Макс подключился к телефонному разговору украинского лидера Владимира Зеленского и переизбранного экс-президента США Дональда Трампа в среду 6 ноября, пишет Axios.
❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.