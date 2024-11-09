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Политика

Пентагон отказался отдать Украине приоритет по поставкам ATACMS. Военная операция, день 990-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 990-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. Диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным главой Америки Дональдом Трампом уже налажен, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Глава Пентагона Остин отклонил просьбу президента Зеленского отдать Украине приоритет в поставке ракетных систем ATACMS в обход прочих покупателей, сообщает Wall Street Journal. «Газета.Ru» вела хронику событий.
Трансляция
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23:59

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю онлайн-трансляцию. Следите за новостями в нашей ленте.

23:46

Советник Дональда Трампа Брайан Ланза не выступал от имени выбранного президента США, когда говорил, что Украина должна представить реалистичное видение мира и не претендовать на возвращение Крыма – Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды Трампа

23:31

Мужчина пострадал в результате обстрела Горловки — глава ДНР Денис Пушилин

23:18

В Харькове произошли взрывы — мэр Игорь Терехов

22:49

22:26

Обстановка на фронте на Украине сложная и имеет тенденцию к обострению, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

22:09

Евросоюз подготовит 75 тыс. военных ВСУ к концу зимы, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

21:46

Взрыв произошел в Сумах — «Общественное. Новости»

21:42

Два человека ранены в результате атак ВСУ с применением дронов в селах Устинка и Цаповка – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

21:24

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

21:17

ЕС готовит 15-й пакет санкций против России, заявил на пресс-конференции в Киеве глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

21:08

Россию надо «заставить слышать», что нужен мир, заявил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин.

20:41

Мужчина погиб, два человека ранены в результате обстрела пункта временного размещения в Новой Каховке – губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

20:19

Более ста ракет произвела Украина в этом году, заявил президент страны Владимир Зеленский.

20:08

Энергоснабжение Энергодара после атаки со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру практически полностью восстановлено, заявил мэр Эдуард Сеновоз.

19:43

Свыше 100 млрд рублей требуется для восстановления поврежденного жилья в Курской области – губернатор региона Алексей Смирнов

19:34

19:29

Один человек погиб в результате подрыва легкового автомобиля на боеприпасе в селе Старый Хутор – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

19:08

Президент Украины Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на американских президентских выборах и боится прекращения помощи США Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в эфире программы «Субботние диалоги» общественного вещателя «Словацкое телевидение и радио».

18:47

18:41

18:28

«Мы будем в дальнейшем дипломатически давить, чтобы избежать увеличения такого присутствия», — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель о военнослужащих КНДР в зоне СВО

18:12

❗️ Три человека ранены в результате атаки ВСУ по селу Новое Волоконовского района – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

18:04

17:48

❗️ Диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным главой Америки Дональдом Трампом уже налажен, команды начнут готовить встречу. Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

17:37

Около 16:00 украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области – Минобороны РФ

17:26

В 2025 году Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

17:06

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен анонимностью некоторых Telegram-каналов и использованием их в информационных операциях против страны, заявил советник главы государства по коммуникации Дмитрий Литвин.

16:45

«Запад направляет деньги киевскому режиму в ущерб помощи странам Африки», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на конференции Форума партнерства Россия — Африка.

16:32

Украина вместе с Всемирным банком, Еврокомиссией и ООН готовят обновленную оценку потребностей страны в восстановлении, документ будет опубликован в начале 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

16:14

Более 52 тысяч целей поражено в результате ударов с применением украинских дронов в октябре на территории РФ, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

15:53

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любые решения по урегулированию конфликта на Украине должны гарантировать безопасность страны, поскольку она находится в «особом положении».

15:44

15:39

США намерены поставить Украине боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением Трампа в Белый дом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

15:25

Пентагон имеет ограниченный запас боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать украинской стороне, сообщает The Wall Street Journal.

15:17

Президент Чехии Петр Павел считает, что завершить конфликт на Украине за 24 часа, как обещал Дональд Трамп, не представляется возможным.

15:11

15:03

Отношение Соединенных Штатов и Европейского союза к Украине начинает меняться, а заявления из Брюсселя о «вечной поддержке Киева» не будут иметь последствий, пока Дональд Трамп не определится со своей политикой на этом направлении. Такую точку зрения высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

14:55

Экипаж вертолета Ка52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

14:47

❗️ Глава Пентагона отказал Зеленскому отдать Украине приоритет в поставке ракетных систем ATACMS в обход прочих покупателей, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников из США и советника из правительства Украины.

Как пишет издание, Остин заявил Зеленскому, что тот «просит слишком многого».

14:33

Избранный президент США Дональд Трамп начал формировать политику страны по ключевым для нее направлениям — Украине и Израилю, несмотря на то, что официально еще не вступил в новую должность, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

14:29

К моменту инаугурации Дональда Трампа Украине следует подготовить «по-настоящему прагматичный и эффективный план победы», а также больше работать со сторонниками президента США в Республиканской партии, заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кира Рудик.

14:16

ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области, сообщили в МО РФ.

14:02

Член британского парламента от Клактона, лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж в интервью телеканалу Sky News выразил мнение, что в конфликте на Украине сторонам придется пойти на компромиссы ради достижения мирных договоренностей.

13:55

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал в отставке Джеймс Ставридис предупредил о «внутренней напряженности» внутри Североатлантического альянса из-за возвращения Дональда Трампа, который неоднократно делал резкие замечания в адрес военного блока.

13:46

Потери ВСУ за сутки составили свыше 300 военнослужащих в Курской области. С начала боевых действий ВСУ потеряли более 30,8 тыс. военных, сообщает МО РФ.

ВС РФ отразили семь контратак ВСУ в Курской области, противник потерял до 60 человек.

13:34

Россия готова выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

13:28

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США, пишет агентство AFP.

«Послание четкое — европейцы будут продолжать поддерживать Украину», — заявил Боррель журналисту агентства.

13:14

США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, обещавшим в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине, могут продавливать для этого «корейский сценарий». Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

По его словам, Трамп со своими сторонниками пытается навязать России заморозку украинского конфликта и создание буферной зоны на линии боевого соприкосновения.

12:52

Российские войска не дают ВСУ перегруппироваться на Купянском направлении в Харьковской области. Пути отступления противника контролируют авиация и артиллерия ВС РФ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

12:35

12:27

Главное из нового брифинга Минобороны России:

  • группировка «Запад» за сутки отразила одну контратаку ВСУ, противник потерял до 440 военных;

  • подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 770 военнослужащих;

  • ПВО РФ за сутки сбила два снаряда РСЗО HIMARS и 67 украинских беспилотников;

  • бойцы «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, 2 БТР Viking;

  • подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих;

  • ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне ответственности группировки «Север»;

  • ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».

12:15

❗️ ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

12:01

Угроза разрыва дипломатических отношений с США сохраняется в случае конфискации российских замороженных активов и в случае эскалации ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

11:45

Российский военный Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми сослуживцев, включая экипаж поврежденной боевой машины, отбив украинский дрон своей рукой, сообщили в Минобороны.

11:23

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что прибыл с визитом в Киев. «Мой пятый визит в Киев», - написал Боррель на странице в соцсети Х.

Он отметил, что данный визит станет для него последним на посту главы дипломатии Евросоюза.

11:05

Беспилотник попал в многоквартирный дом в Киеве, где живет посол Эстонии на Украине Аннели Кольк, сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в соцсети Х.

10:42

Президент США Дональд Трамп в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между ВСУ и ВС РФ на территории республики. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на окружение республиканца.

10:29

Киев открыто поддерживает террористов в Африке, РФ будет бороться с этой неприемлемой практикой, сообщили в МИД России.

10:14

9:56

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после его победы на выборах в США, в котором призвал добиваться от России «реальных уступок» по Украине, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

9:31

Российские военные из числа группировки «Север» взяли в плен женщину-военнослужащую Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

9:15

❗️ПВО пресекла попытку атаки БПЛА в Тульской области, предварительно, повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Миляев.

8:53

Трамп начал влиять на международные отношения еще до инаугурации, особенно на Украину и Израиль, сообщает Bloomberg.

По мнению одного из бывших сотрудников администрации Трампа, будущий президент «будет изначально иметь фору» в международных отношениях, поскольку его считают жестче Байдена.

8:46

Корабельная реактивная установка успешно поразила почти за год применения на часов-ярском направлении более 100 бойцов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС командир расчета РБУ-6000 Южной группировки войск с позывным Феникс, сообщили в Минобороны.

8:30

Лидеры европейских стран, уставшие от конфликта на Украине, будут рады списать на Трампа все провалы. Такое мнение высказал колумнист британской газеты The Times Макс Гастингс.

8:26

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что для Украины практически невозможно вернуться к границам 1991 года, а сами украинские военные считают, что в этом вопросе уже пройдена точка невозврата.

8:12

Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Макс подключился к телефонному разговору украинского лидера Владимира Зеленского и переизбранного экс-президента США Дональда Трампа в среду 6 ноября, пишет Axios.

8:04

❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 990-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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