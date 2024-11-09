Пентагон отказался отдать Украине приоритет по поставкам ATACMS. Военная операция, день 990-й

14:47

❗️ Глава Пентагона отказал Зеленскому отдать Украине приоритет в поставке ракетных систем ATACMS в обход прочих покупателей, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников из США и советника из правительства Украины.

Как пишет издание, Остин заявил Зеленскому, что тот «просит слишком многого».