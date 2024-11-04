В Курской области уничтожена позиция украинских операторов БПЛА. Военная операция, день 985-й

СВО закончится достижением Россией всех поставленных целей, заявил посол РФ в Андрей Келин в интервью Би-би-си:
«Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры».
Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что Украина нанесла полуострову большой ущерб, пока он находился в составе страны:
«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза».
Newsweek пишет, что Украину ждет холодная зима из-за поврежденных электростанций. Якобы население будет мигрировать, из-за чего в стране появятся города-призраки.
⚡️В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
«Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Харькове и Одесской области Украины, а «Новости Live» — о взрывах в Киевской области.
⚡️По данным ТАСС, спецназ Росгвардии уничтожил позицию операторов украинских беспилотников в Курской области. После первого удара произошло возгорание хранившегося в строении боекомплекта.