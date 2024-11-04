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Политика

В Курской области уничтожена позиция украинских операторов БПЛА. Военная операция, день 985-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 985-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинских операторов беспилотников, передает ТАСС. «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Харькове и Одесской области Украины, а «Новости Live» — о взрывах в Киевской области. По данным Newsweek, Украину ждет холодная зима из-за поврежденных электростанций, население будет мигрировать и появятся города-призраки. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:46

СВО закончится достижением Россией всех поставленных целей, заявил посол РФ в Андрей Келин в интервью Би-би-си:

«Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры».

08:41

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что Украина нанесла полуострову большой ущерб, пока он находился в составе страны:

«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза».

08:36

Newsweek пишет, что Украину ждет холодная зима из-за поврежденных электростанций. Якобы население будет мигрировать, из-за чего в стране появятся города-призраки.

08:31

⚡️В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

08:26

08:22

«Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Харькове и Одесской области Украины, а «Новости Live» — о взрывах в Киевской области.

08:16

⚡️По данным ТАСС, спецназ Росгвардии уничтожил позицию операторов украинских беспилотников в Курской области. После первого удара произошло возгорание хранившегося в строении боекомплекта.

08:09

Утром в Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотников.

08:06

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 985-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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