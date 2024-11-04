«Недавно вернулся с СВО»: в Карелии утонул один из главных сподвижников Пригожина МЧС нашло тело офицера-разведчика из ЧВК «Вагнер» в озере в Карелии

В Карелии во время рыбалки утонул ветеран ЧВК «Вагнер» Андрей Ткаченко, который выполнял для бывшего главы «вагнеровцев» Евгения Пригожина «теневые задания» в разных странах. Мужчина участвовал в боях на Украине, у него несколько медалей и орденов. На озеро Ткаченко поехал со своим другом и его маленьким сыном, их катер перевернулся во время шторма, спастись смог только ребенок.

Внезапный шторм

В карельском озере Сегозеро нашли тело 37-летнего Андрея Ткаченко из ЧВК «Вагнер», пишет «Фонтанка».

«[Его жена] Юлия рассказала, что ее муж много лет отдал службе родине — участвовал в нескольких военных кампаниях, недавно вернулся с СВО. В Карелии он оказался вместе с другом, у которого дом на озере Сегозеро», — пишет издание.

Двое товарищей решили порыбачить, прежде они уже дважды вместе ездили на это озеро. В этот раз с собой взяли восьмилетнего сына друга Ткаченко. Для отдыха мужчины арендовали «крепкий металлический» катер и отплыли утром 28 октября.

В это время на Сегозере испортилась погода, Ткачено успел рассказать жене по телефону о сильном ветре. Затем начался шторм, и катер перевернуло в 400 метрах от берега.

«Как мы поняли, лодку то ли сразу перевернуло, то ли сильно тряхнуло. Пока спускали воду с борта от одной волны, врезались в другую», — уточняла супруга Ткаченко.

close Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН/VK

Выжил только ребенок

После того, как катер перевернулся, до ближайшего острова смог доплыть только ребенок.

«Восьмилетний ребенок ждал отца в одиночестве на острове Огмушари. Его заметили очевидцы. Мальчика госпитализировали. С ним будут работать психологи», — сообщило МЧС.

Свою новость ведомство озаглавило фразой «папа на рыбалке без жилета, сын — без отца». При этом МЧС прямо не указало, что на катере Ткаченко не было положенных спассредств.

Владелец катера, который должен был получить его обратно к 29 октября, обратился в полицию. Тело отца мальчика прибило к берегу, а Ткаченко начали искать. Жена «вагнеровца» жаловалась, что недостаточно усердно.

«Поиски идут очень вяло. Кажется, к этому относятся так, что, мол, рыбаки каждый месяц тонут. Из Петрозаводска отправили одну машину, в ней трое спасателей и один водолаз. Погружался он, насколько знаю, один раз — вчера. Потому что на глубине был найден некий крупный предмет. Но это оказался камень», — описывала женщина.

Кроме спасателей, в поисках участвовали трое друзей семьи, волонтеры и несколько «неравнодушных местных жителей». Однако у них не было нужной техники.

«В Петербурге есть ребята росгвардейцы, профессиональные водолазы. Они готовы моментально выехать и начать работать. Но чтобы взять с собой все снаряжение и оборудование, нужен официальный запрос от МЧС», — поясняла жена.

Близкие Ткаченко до последнего надеялись, что он может быть жив. Его супруга подчеркивала, что у мужчины очень большой опыт выживания. Однако днем 3 ноября МЧС сообщило, что обнаружило тело пропавшего.

Воевал в Сирии и на Украине

Ткаченко с детства был связан с армией, в 13 лет пошел в Суворовское училище. После учебы недолго работал в полиции. В «Вагнере» служил четыре года, прошел Сирию, пишет 47news.ru. В тоже время Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) называет Ткаченко одним из ближайших сподвижников Евгения Пригожина, который выполнял для него «теневые задания по всему миру», в том числе курировал работу наемников в Африке.

канал утверждает, что среди заданий Ткаченко якобы однажды поручили следить за семьей министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Слежку вели из фургона с необходимым оборудованием, в котором ездил сам Ткаченко. В итоге его заметили и задержали с поличным, пригрозили обвинением в госизмене, после чего мужчина дал показания на заказчиков: Пригожина и правую руку бывшего главы ЧВК Александра Малолетко. Дело за слежку завели только на Малолетко.

В ноябре 2022 года Ткаченко записался добровольцем на СВО. В звании старшего лейтенанта служил в диверсионно-разведывательной группе, которая базировалась в Белгородской области. Говоря о Ткаченко, СМИ называют его офицером-разведчиком. С фронта вернулся летом, устроился в фирму безопасности того самого друга, с которым утонул в озере.

«Несколько осколочных ранений, а дома хранятся записи о боевых выходах... Есть зарубежные награды, от Минобороны России у Ткаченко — две медали «За отвагу» и три ордена Мужества..., представлен и к четвертому», — пишет 47news.ru.