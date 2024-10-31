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Политика

ВС РФ сбили 21 БПЛА ВСУ над Россией. Военная операция, день 981-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 981-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны. Министр обороны США Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева. США обеспокоены «растущей зависимостью Венгрии от Москвы и Пекина» и ее возможными последствиями, заявил посол США в Будапеште Прессман, сообщает Politico. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:24

❗️Атака украинских беспилотников–камикадзе совершена на порт Бердянска в Запорожской области, работала ПВО, информация уточняется, сообщили власти города.

9:17

В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Новости. Live».

9:01

Средства РЭБ ночью подавили над Ростовской областью девять БПЛА, сообщил губернатор.

8:56

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

8:42

8:38

Силы ПВО сбили два БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

8:23

США обеспокоены «растущей зависимостью Венгрии от Москвы и Пекина» и ее возможными последствиями, заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман, сообщает Politico.

8:11

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне СВО.

8:05

❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 981-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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