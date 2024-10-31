ВС РФ сбили 21 БПЛА ВСУ над Россией. Военная операция, день 981-й

❗️Атака украинских беспилотников–камикадзе совершена на порт Бердянска в Запорожской области, работала ПВО, информация уточняется, сообщили власти города.
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Силы ПВО сбили два БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.
США обеспокоены «растущей зависимостью Венгрии от Москвы и Пекина» и ее возможными последствиями, заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман, сообщает Politico.
Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне СВО.
❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны.