ВС РФ сбили 21 БПЛА ВСУ над Россией. Военная операция, день 981-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 981-й день

Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны. Министр обороны США Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева. США обеспокоены «растущей зависимостью Венгрии от Москвы и Пекина» и ее возможными последствиями, заявил посол США в Будапеште Прессман, сообщает Politico. «Газета.Ru» ведет хронику событий.