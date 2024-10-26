Над Россией сбили 17 БПЛА. Военная операция, день 976-й

09:21

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга предположил, что войска из КНДР, якобы находящиеся на территории России, будут отправлены в Курскую область:

«Возможно, даже вероятно, что, по крайней мере, некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным».