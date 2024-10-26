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Политика

Над Россией сбили 17 БПЛА. Военная операция, день 976-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 976-й день

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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по тактической медицине на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской. По данным Reuters, Украина полностью получит кредит на $50 млрд до конца 2027 года, часть средств передадут до 30 июня 2025 года. Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших жителей Курской области, из них обнаружили только 1088 человек. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:47

В Москве волонтеры за два года сплели маскировочные сети длиной более 10 тысяч метров, их направили военнослужащим, передал ТАСС.

09:21

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга предположил, что войска из КНДР, якобы находящиеся на территории России, будут отправлены в Курскую область:

«Возможно, даже вероятно, что, по крайней мере, некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным».

09:19

В Киеве, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

09:09

08:56

«Страна.ua» выяснила, что в Староконстантинове Хмельницкой области Украины также произошли взрывы.

08:52

«Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Ирпени Киевской области.

08:46

ТАСС со ссылкой на МО РФ сообщило, что российские военные эвакуировали мирных жителей из взятого под контроль Украинска. Их доставили в пункт временного размещения.

08:27

08:25

Блогер Данила Поперечный (признан иноагентом) уехал из России сразу после СВО. Об этом сказано в судебных документах, которые появились в распоряжении ТАСС.

08:17

РИА Новости выяснило, Российский Красный Крест получил 5,6 тысячи заявок о пропавших людях, из них нашли 1088 местных жителей. Однако одного человека могут искать сразу несколько людей, поэтому заявок больше, чем пропавших.

08:13

08:07

По данным Reuters, Украина полностью получит кредит на $50 млрд до конца 2027 года, часть средств передадут до 30 июня 2025 года.

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА: восемь над Брянской областью, четыре над Белгородской, три над Курской и два над Орловской.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 976-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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