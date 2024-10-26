Над Россией сбили 17 БПЛА. Военная операция, день 976-й

В Москве волонтеры за два года сплели маскировочные сети длиной более 10 тысяч метров, их направили военнослужащим, передал ТАСС.
Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга предположил, что войска из КНДР, якобы находящиеся на территории России, будут отправлены в Курскую область:
«Возможно, даже вероятно, что, по крайней мере, некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным».
В Киеве, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины объявляли воздушную тревогу.
«Страна.ua» выяснила, что в Староконстантинове Хмельницкой области Украины также произошли взрывы.
ТАСС со ссылкой на МО РФ сообщило, что российские военные эвакуировали мирных жителей из взятого под контроль Украинска. Их доставили в пункт временного размещения.
Блогер Данила Поперечный (признан иноагентом) уехал из России сразу после СВО. Об этом сказано в судебных документах, которые появились в распоряжении ТАСС.
РИА Новости выяснило, Российский Красный Крест получил 5,6 тысячи заявок о пропавших людях, из них нашли 1088 местных жителей. Однако одного человека могут искать сразу несколько людей, поэтому заявок больше, чем пропавших.
По данным Reuters, Украина полностью получит кредит на $50 млрд до конца 2027 года, часть средств передадут до 30 июня 2025 года.
⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА: восемь над Брянской областью, четыре над Белгородской, три над Курской и два над Орловской.