«Что мы делаем с КНДР, это наше дело»: Путин выступает на саммите БРИКС

Израиль столкнулся в прошлом году с террористической атакой, но нельзя «поддерживать непропорциональный ответ» на случившееся, отметил российский лидер.
«Я, честно говоря, боюсь сказать лишнее слово, потому что каждое слово может повредить процессу [урегулирования]», — признался Путин.
«На земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в секторе Газа», — отметил Путин.
Он заявил, что конфликт можно решить только, устранив его причину, а именно, решить вопрос насчет независимости Палестины.
Россия не заинтересована в росте конфликта на Ближнем Востоке, находится в тесном контакте с Ираном и стремится решить ситуацию с Израилем на основе компромиссов.
«Свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации... Мне кажется, что это возможно... Никто в регионе не хочет расширения конфликта и большой войны», — подчеркнул Путин.
Россия готова к дальнейшим «обострениям» с Западом, но готовы ли сами те страны на это, поинтересовался президент.
Экономические проблемы Европы, в частности, связаны с отказом от российских энергоресурсов, сообщил Путин. Он напомнил, что заграницей достаточно «щелкнуть пальцами», чтобы возобновить поставки российского газа, но там этого не хотят по политическим причинам.
«Попытка свалить с больной головы на здоровую и уйти от ответственности», — описал Путин обвинения на Западе в адрес России о том, что она, якобы, способствует волнениям в Европе.
Путин опроверг обвинения Запада в том, что Россия тайно раскачивает обстановку в европейских странах. Он связал волнения заграницей с местными экономическими проблемами.
«Это, ну, полная чушь. То, что происходит на улицах некоторых европейских городов, это результат внутренней политики этих государств... Ведущие экономики еврозоны, они в рецессии практически... Разве мы в этом виноваты, мы-то тут причем?» — со смехом сказал Путин.
Путин вновь обвинил НАТО в том, что оно стремится расширяться, несмотря на обещания России не продвигаться на восток.
❗Западные экономики несправедливы, потому что они «потребляют больше, чем производят», организация БРИКС намерена изменить эту ситуацию, пообещал Путин.
Путин улыбнулся, пока слушал вопрос иностранного журналиста, который поинтересовался его мнением насчет заявления британской разведки о, якобы, планах России «сеять хаос» на улицах иностранных городов.
В странах Азии и Африки очень быстро растет население, поэтому эти регионы сейчас привлекают особое внимание, пояснил Путин.
По его словам, в такие государства стоит инвестировать, поскольку там будет быстро увеличиваться уровень урбанизации, накапливаться свой капитал.
Путин рассказал, что считает искренними слова Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.
Россия и лично Путин готовы к контактам с европейскими странами и никогда от них не отказывались, но при этом Москва «не навязывается» Западу, описал двусторонние отношения президент.
❗Путин заявил, что не помнит угрозы Трампа нанести удар по центру Москвы, о которой недавно рассказал бывший президент США.
«России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с господином Трампом не припомню», — сказал Путин.
Российская армия движется вперед на всех участках линии соприкосновения на Украине, отметил Путин.
❗Путин напомнил про договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. По его словам, в этом документе есть некий пункт 4.
«Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно... Что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи», — заявил Путин.
В итоге он прямо так и не подтвердил, но и не опроверг слухи о переброске на помощь России северокорейских солдат.
Иностранный журналист интересуется, «что делают в России северокорейские войска». В качестве доказательства он ссылается на спутниковые снимки.
«Снимки, они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. Хочу обратить внимание на то, что не действия России привели к эскалации», — начал ответ Путин.
После этого президент какое-то время порассуждал на тему ответственности Запада и конкретно США за развитие конфликта.
Отдельно президент поблагодарил партнеров России за то, что они помогают искать пути разрешения украинского конфликта и предлагают свои решения.
«Все настроена на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами», — указал Путин.
Путин заявил, что БРИКС не стремится создать альтернативу SWIFT и подобным международным платежным системам.
«Мы не создавали и не создаем никому никаких альтернатив. Но вопрос очень важный, одна из ключевых проблем — это проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути использования национальных валют».
Путин извинился, что не сможет долго отвечать на вопросы, потому что ему предстоит еще примерно семь двусторонних встреч.
«В Казани мы подтвердили, что БРИКС это не замкнутый формат. Он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать узкие подходы», — сообщил Путин.
Путин подчеркнул, что новые участники объединения заметили самое главное — взаимное уважение между партнерами по БРИКС. Россия сделала все возможное, чтобы они органично влились в семью.
Путин назвал саммит «очень насыщенным», отметил, что участники обменялись мнениями по актуальным проблемам. Особое внимание уделили «обострившейся ситуации» на Ближнем Востоке.