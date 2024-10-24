«Что мы делаем с КНДР, это наше дело»: Путин выступает на саммите БРИКС

19:05

Израиль столкнулся в прошлом году с террористической атакой, но нельзя «поддерживать непропорциональный ответ» на случившееся, отметил российский лидер.

«Я, честно говоря, боюсь сказать лишнее слово, потому что каждое слово может повредить процессу [урегулирования]», — признался Путин.