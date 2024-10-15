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Политика

В ЕС сомневаются в возможности принудить РФ к перемирию. Военная операция, день 965-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 965-й день

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Работа операторов FPV-дронов на Запорожском направлении

Александр Полегенько/ТАСС
Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца найти и посетить вывезенных из Курской области людей. Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:03

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что России не удастся запугать альянс. Он подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине.

8:50

8:38

Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

8:29

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что готов передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты TAURUS.

По словам Мерца, если удары по Украине не прекратятся, то первым шагом правительства станет снятие действующих ограничений по дальности применения оружия. Вторым шагом — доставка крылатых ракет большой дальности TAURUS. При этом решение о поставке TAURUS должно быть принято на европейском уровне, считает политик.

8:20

Генштаб ВСУ заявил, что три самых напряженных участка на линии фронта в ДНР — это Кураховское, Покровское и Лиманское направления.

8:17

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила украинского коллегу Дмитрия Лубинца найти и посетить вывезенных из Курской области людей, сообщает РИА Новости.

8:13

Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении с целью вынудить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», — отметил Боррель и уточнил, что не следует путать мир на Украине с капитуляцией Киева.

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Жозеп Боррель

Mohamed Azakir/Reuters
8:10

Под Белгородом в результате атак БПЛА пострадали два человека — губернатор Гладков

8:06

Взрывы ночью произошло в Николаеве, сообщило издание «Суспільне».

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 965-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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