За подрыв Крымского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины. Военная операция, день 964-й

Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали 121 атаку украинских дронов — УФСБ России по ДНР
Подавить беспилотники удалось с помощью системы защиты воздушного пространства «Купол Донбасса».
Венгрия против вступления Украины в НАТО, это вызовет третью мировую — глава венгерского МИД Петер Сийярто
«Если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать».
На Украине всех парней от 16 до 25 лет будут автоматически ставить на военный учет при получении ими паспорта без посещения военкомата и медкомиссии — украинское издание «Страна»
То же касается тех, кто уехал за границу.
Из Курской области эвакуировали всего 112 337 человек — омбудсмен Татьяна Москалькова
Из них 12 328 беженцев живут в ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях разных регионов. Остальные нашли жилье в эвакуации самостоятельно.
«И есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания. Некоторые буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах», — уточнила она.
Российское следствие объявило в розыск по делу о подрыве Керченского моста в 2022 году граждан Грузии и Украины — ТАСС со ссылкой на материалы дела