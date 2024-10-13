ВС РФ сбили 13 беспилотников за ночь. Военная операция, день 963-й

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В ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ФРГ делегации из Киева так и не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе, пишет Bild.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся [в рамках визита в ФРГ] с двумя главными требованиями своего «плана победы», — пишет издание.