Бойцы Вооруженных сил России на Харьковском направлении ликвидировали группу разведчиков украинской армии, в ее составе был военнослужащий с шевроном в виде флага США, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.
В приграничном районе Курской области экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 помешали замене личного состава Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп предупредил о высоком риске начала мировой войны в ближайшие три-четыре месяца из-за действий американской администрации.
Риторику кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа по Украине поддерживают 50% респондентов в «колеблющихся» штатах, пишет The Wall Street Journal.
Продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области вызвало панику и «серьезный ажиотаж» у украинских военных, считает командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Алаудинов.
В Минобороны ФРГ считают, что Киев в ближайшее время не в состоянии провести контрнаступление, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.
В ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ФРГ делегации из Киева так и не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе, пишет Bild.
«Зеленский ни на шаг не продвинулся [в рамках визита в ФРГ] с двумя главными требованиями своего «плана победы», — пишет издание.
Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
❗️ Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 октября отражали атаку над тремя регионами. Над Белгородской и Курской областями уничтожены по шесть беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны в Telegram. Еще три БПЛА сбиты над Брянской областью.