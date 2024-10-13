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Политика

ВС РФ сбили 13 беспилотников за ночь. Военная операция, день 963-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 963-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
За ночь уничтожены 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны России. Граждане США должны судить, является ли вмешательством в выборы президента США визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, заявил глава МИД Венгрии Сийярто. Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Шольцем попросил ракеты Taurus и призвал поскорее принять Украину в НАТО, но оба требования остались без внимания, пишет Bild. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:44

Бойцы Вооруженных сил России на Харьковском направлении ликвидировали группу разведчиков украинской армии, в ее составе был военнослужащий с шевроном в виде флага США, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.

9:37

В приграничном районе Курской области экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 помешали замене личного состава Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

9:22

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп предупредил о высоком риске начала мировой войны в ближайшие три-четыре месяца из-за действий американской администрации.

9:17

Риторику кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа по Украине поддерживают 50% респондентов в «колеблющихся» штатах, пишет The Wall Street Journal.

9:04

8:58

Взрывы произошли в Киеве, сообщило украинское издание «Общественное».

8:43

Продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области вызвало панику и «серьезный ажиотаж» у украинских военных, считает командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Алаудинов.

8:35

В Минобороны ФРГ считают, что Киев в ближайшее время не в состоянии провести контрнаступление, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

8:21

В ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ФРГ делегации из Киева так и не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе, пишет Bild.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся [в рамках визита в ФРГ] с двумя главными требованиями своего «плана победы», — пишет издание.

8:17

Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

8:04

❗️ Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 октября отражали атаку над тремя регионами. Над Белгородской и Курской областями уничтожены по шесть беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны в Telegram. Еще три БПЛА сбиты над Брянской областью.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 963-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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