В Феодосии загорелась нефтебаза. Военная операция, день 957-й

По данным The New York Times, украинская армия надеется на стратегию «медленного отступления», чтобы измотать Россию. В материале сказано, что стороны пытаются измотать друг друга, нанося максимальный ущерб в надежде лишить ресурсов для дальнейшего наступления.
⚡️Telegram-канал Baza пишет, что около 04:30 жители Феодосии услышали взрывы в районе нефтебазы. Глава городской администрации Игорь Ткаченко сообщил, что там начался пожар. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, никто не пострадал. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник: 12 над Крымом, шесть над Курской областью, по одному над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.