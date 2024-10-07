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Политика

В Феодосии загорелась нефтебаза. Военная операция, день 957-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 957-й день

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Сергей Пивоваров/РИА Новости
В Минобороны рассказали, что за ночь над Крымом, Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областями сбили 21 украинский беспилотник. Около 04:30 в районе нефтебазы в Феодосии раздались взрывы, глава городской администрации Игорь Ткаченко сообщил о пожаре на объекте. «Страна.ua» пишет о взрывах в Сумах и Павлограде на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:31

По данным The New York Times, украинская армия надеется на стратегию «медленного отступления», чтобы измотать Россию. В материале сказано, что стороны пытаются измотать друг друга, нанося максимальный ущерб в надежде лишить ресурсов для дальнейшего наступления.

08:23

08:17

«Страна.ua» пишет о взрывах в Сумах и Павлограде на Украине.

08:13

⚡️Telegram-канал Baza пишет, что около 04:30 жители Феодосии услышали взрывы в районе нефтебазы. Глава городской администрации Игорь Ткаченко сообщил, что там начался пожар. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, никто не пострадал. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

08:07

Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник: 12 над Крымом, шесть над Курской областью, по одному над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 957-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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