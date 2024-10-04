«Поднял трубку и получил дырку в теле». Экс-генерал ВСУ подтвердил ранение Залужного Экс-генерал ВСУ Кривонос: Залужный был серьезно ранен весной 2023 года

В мае 2023 года Валерий Залужный, занимавший тогда пост главкома ВСУ, пропал из медиапространства. Ряд СМИ утверждали, что он погиб или тяжело ранен. Официально Киев никогда эту информацию не подтверждал, а спустя некоторое время Залужный вновь появился на публике. Позже он был отправлен в отставку, предположительно, из-за состояния здоровья. Экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос подтвердил, что Залужный действительно получил тогда тяжелое ранение.

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный действительно получил ранение весной прошлого года, когда об этом активно сообщали СМИ, но в Киеве информацию не подтверждали, заявил бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, Залужный был ранен в ходе боев на Запорожском направлении. Главкома спасло только то, что помещение «было хорошо укреплено» . При этом удар по зданию был нанесен практически сразу после того, как Залужному позвонили из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», — приводит «Страна.ua» слова Кривоноса.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что Залужного по итогам медкомиссии признали непригодным к военной службе. Еще в феврале этого года он якобы сам написал рапорт об увольнении из армии, поскольку понимал, что ему «командовать больше ничем не дадут» .

Слухи о ранении

В мае 2023 года источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что Залужный был ранен в голову, а также получил осколочные ранения. Главкома сначала доставили в Николаев для оказания первой помощи, а после перевезли в военный госпиталь в Киеве.

10 мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, открывая заседание начальников генеральных штабов НАТО, заявил, что главнокомандующий ВСУ отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации».

В Киеве ранее никогда информацию о ранении Залужного не подтверждали. В период, когда главком якобы лежал в госпитале, в соцсетях публиковались его фотографии, а также вышло интервью Залужного украинскому корреспонденту Дмитрию Комарову, в котором военачальник оценивал главу российского Генштаба Валерия Герасимова.

«Нужны изменения»

Главком ВСУ был освобожден от должности 8 февраля 2024 года. Его преемником на посту стал бывший командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. После увольнения Залужный временно остался без работы. 10 июля он приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял отставку Залужного тем, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии. Однако нельзя отрицать тот факт, что политик просто отослал из Киева главного конкурента.

Согласно результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Залужный выиграл бы президентские выборы на Украине, если бы они прошли в 2024 году. Он получил бы в первом туре 41,4%, Зеленский — 23,7%. При проведении парламентских выборов с результатом 46,4% победил бы условный «Блок Залужного» — 46,4%. «Блок Зеленского» набрал бы 21,1%.

Как пишет газета The Economist, Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, «чтобы консолидировать свою власть».

Согласно опросу Национального демократического института США, доверие к президенту упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году.

«Ведется много споров о потенциальных соперниках Зеленского, таких как Валерий Залужный. Опросы показывают, что украинцам нравится идея руководства со стороны бывшего военного», — отмечает автор статьи.