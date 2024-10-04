«Поднял трубку и получил дырку в теле». Экс-генерал ВСУ подтвердил ранение Залужного

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный действительно получил ранение весной прошлого года, когда об этом активно сообщали СМИ, но в Киеве информацию не подтверждали, заявил бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос.
По его словам, Залужный был ранен в ходе боев на Запорожском направлении. Главкома спасло только то, что помещение «было хорошо укреплено». При этом удар по зданию был нанесен практически сразу после того, как Залужному позвонили из офиса президента Украины Владимира Зеленского.
«Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», — приводит «Страна.ua» слова Кривоноса.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что Залужного по итогам медкомиссии признали непригодным к военной службе. Еще в феврале этого года он якобы сам написал рапорт об увольнении из армии, поскольку понимал, что ему «командовать больше ничем не дадут».
Слухи о ранении
В мае 2023 года источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что Залужный был ранен в голову, а также получил осколочные ранения. Главкома сначала доставили в Николаев для оказания первой помощи, а после перевезли в военный госпиталь в Киеве.
10 мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, открывая заседание начальников генеральных штабов НАТО, заявил, что главнокомандующий ВСУ отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации».
В Киеве ранее никогда информацию о ранении Залужного не подтверждали. В период, когда главком якобы лежал в госпитале, в соцсетях публиковались его фотографии, а также вышло интервью Залужного украинскому корреспонденту Дмитрию Комарову, в котором военачальник оценивал главу российского Генштаба Валерия Герасимова.
«Нужны изменения»
Главком ВСУ был освобожден от должности 8 февраля 2024 года. Его преемником на посту стал бывший командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. После увольнения Залужный временно остался без работы. 10 июля он приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснял отставку Залужного тем, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии. Однако нельзя отрицать тот факт, что политик просто отослал из Киева главного конкурента.
Согласно результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Залужный выиграл бы президентские выборы на Украине, если бы они прошли в 2024 году. Он получил бы в первом туре 41,4%, Зеленский — 23,7%. При проведении парламентских выборов с результатом 46,4% победил бы условный «Блок Залужного» — 46,4%. «Блок Зеленского» набрал бы 21,1%.
Как пишет газета The Economist, Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, «чтобы консолидировать свою власть».
Согласно опросу Национального демократического института США, доверие к президенту упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году.
«Ведется много споров о потенциальных соперниках Зеленского, таких как Валерий Залужный. Опросы показывают, что украинцам нравится идея руководства со стороны бывшего военного», — отмечает автор статьи.