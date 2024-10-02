«Два пути: отъезд и тюрьма». К политику Шлосбергу пришли с обыском, его забрали на допрос СК: против Шлосберга возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента

У правозащитника Льва Шлосберга* прошли обыски после возбуждения против него уголовного дела. Политика подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил СК. Также обыски прошли в доме его 95-летнего отца и еще нескольких людей. Шлосберг рассказал, что во время допроса ему не выдвинули обвинений. Но по мнению журналистки Ксении Собчак, новость о том, что он подозреваемый по «иноагентскому уголовному делу», дает два пути: отъезд из России и заключение.

В псковской квартире заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) прошел обыск, сообщила пресс-служба объединения в Telegram-канале.

«В квартиру к Шлсобергу пришел СОБР. Вероятная причина — якобы нарушение закона об иноагентах. Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат», — говорится в сообщении.

Позднее партия сообщила, что Шлосберг вышел с допроса. Он — подозреваемый в уголовном деле по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

В СК РФ по Псковской области заявили, что Шлосберга уже неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, при этом он вновь публично распространил материал без указания обязательной информации об иноагентстве.

Детали обыска

Шлосберг в своем Telegram-канале рассказал, что 2 октября в 06:10 к нему пришли с обыском следователи, так как накануне против него возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По словам правозащитника, следователи осмотрели его с женой квартиру и квартиру его 95-летнего отца. Кроме этого, обыски прошли по месту жительства людей, которые, по его словам, никак с ним не связаны. Он принес этим людям извинения и пожелал, чтобы изъятое у них имущество быстро вернули.

Правозащитник утверждает, что следователи находились в его квартире до 07:50. Затем он вместе с адвокатом поехал на допрос, где ответил на все вопросы. Обвинение ему не предъявили.

«Я не признаю себя виновным в совершении преступления, в котором меня подозревают, состав преступления в моих действиях отсутствует. Детальная правовая позиция представлена следователю. Несмотря на отрицание правового характера закона и действий Минюста, я пунктуально выполняю все предусмотренные... ограничения», — написал Шлосберг.

Правозащитник добавил, что не считает себя иностранным агентом и хочет, чтобы этот закон был полностью отменен. Он поблагодарил своего адвоката и всех неравнодушных за сопереживание ему и его семье.

Супруга Шлосберга Жанна подтвердила RTVI информацию об обысках. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов были вежливы и корректны. Сам обыск проводился в присутствии понятых.

«В постановлении было написано по поводу отсутствия маркировки, но Лев трепетно относится к требованиям властей и всегда маркирует все свои публикации. Он соблюдает закон. Думаю, что люди разберутся и все выяснят. Мое личное мнение — это очередной способ устрашения», — добавила Жанна.

Патриот малой родины

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что ситуация Шлосберга ей напоминает происходившее с социологом Борисом Кагарлицким (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), которого приговорили к пяти годам заключения за публичное оправдание терроризма, хотя изначально назначили штраф в размере 609 тысяч рублей. По словам Собчак, Шлосберг — истинный патриот не только России, но и своей малой родины — Пскова. Журналистка добавила, что позиция политика ей «близка и симпатична».

«Надеюсь, что Шлосберг в итоге не сядет, потому что он как раз очень адекватный и патриотичный. Хотя новость про то, что он подозреваемый по иноагентскому уголовному делу дает два пути: отъезд и тюрьма», — заключила Собчак (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.ру»).

61-летний Лев Шлосберг несколько лет был депутатом, а также издавал газету «Псковская губерния». Сейчас он ведет программу «Люди мира», а также стримит на YouTube.

В 2022 году правозащитника оштрафовали за дискредитацию армии из-за репоста обращения Арнольда Шварценеггера 2022 года. В нем актер призвал россиян «не поддаваться пропаганде» и дезинформации, утверждая, что власти скрывают от граждан информацию о последствиях СВО.

16 июня 2023 года Шлосберга признали иноагентом.