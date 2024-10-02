Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Часть Сумской области осталась без света после удара. Военная операция на Украине, день 952-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 952-й день

close
Евгений Биятов/РИА Новости
Взрывы произошли в Харькове и Сумской области Украины, часть Сумской области осталась без света. Средства ПВО сбили за ночь шесть беспилотников над Белгородской областью. В селе Тишанка два человека пострадали в результате атаки дрона. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что российские войска уверенно продвигаются на Рубцовском направлении спецоперации. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:26

Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым хочет обязать призывников в возрасте 17 лет вставать на воинский учет через «Резерв+» или путем явки в ТЦК. Тем, кто это не сделает, грозит штраф в размере 17-25,5 тыс. гривен (38-59 тыс. руб.), сообщает «Страна.ua».

9:11

Водитель грузовика в Белгородском районе получил множественные ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Черемошное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

9:02

Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках, пишет «Страна.ua». Последний раз город упоминался в утренней сводке от 1 октября — там говорилось, что украинская армия отразила атаки на Угледар.

8:45

8:32

Часть Сумской области осталась без света после взрыва, сообщили в Сумской областной военной администрации.

8:21

Два человека получили ранения в результате атаки ВСУ на село Тишанка Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.

8:18

Российские войска уверенно продвигаются на Рубцовском направлении спецоперации, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.

8:14

🔴 Взрыв утром прогремел в Сумской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН.

8:10

8:07

🔴 Взрыв произошел ночью в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

8:04

Средства ПВО уничтожили за ночь шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области — Минобороны РФ

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 952-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Стало известно о подготовке Израиля к ударам по Ирану в ближайшие дни
К правозащитнику Шлосбергу пришли с обысками
МВД возбудило уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа
Москва перестала быть самым привлекательным городом для молодых айтишников
Появились подробности уголовного дела Чекалиных
В России на треть выросли продажи новых автошин
Цена газа в Европе выросла после удара Ирана по Израилю
Новости и материалы
Сотрудники ФСБ нашли тайник со взрывными устройствами и боеприпасами в ДНР
Мужчина купил гитару с автографом Тейлор Свифт за $4000, чтобы разбить ее молотком
В Курганской области задержали молодого человека по делу о госизмене
В Иране отменили все авиарейсы до 3 октября
Овчинников о «Зените»: заморские ребята диктуют свою игровую политику
В России призвали расширить критерии для признания россиян иноагентами
Актриса Цветаева попала под бомбежку в Израиле
Глава Пентагона Остин прокомментировал атаку Ирана на Израиль
Захарова рассказала, как США пододвинули Ближний Восток «к обрыву»
Адвокат заявил, что вина экс-замминистра обороны Иванова никак не подтверждается
Раскрыт топ регионов-лидеров по числу вакансий с окладами выше 100 тыс. рублей
Рудковская сравнила Трусову и Плющенко
В США мужчине пришлось пройти почти 50 км из-за последствий урагана ради свадьбы дочери
В Румынии откроется центр подготовки украинских морпехов
Продажи легковых шин в России выросли вслед за авторынком
Стало известно, как США относятся к возможному ответу Израиля на атаку Ирана
Авиакомпании России полетят в Дубай в обход Израиля и Ирана
Назван средний размер штрафа ГИБДД в России
Все новости
Жители горевшего ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные во дворе баллоны с газом
Максим Галкин уехал из Израиля на фоне войны с Ливаном
В ГД РФ внесли проект о повышении штрафов за фиктивную регистрацию иностранцев
Выяснилось, почему россияне не хотят покупать китайские автомобили
ABBYY массово увольняет переехавших в Европу россиян. Компания объясняет это модернизацией
ABBYY объяснила массовое увольнение россиян трансформацией компании
В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР. Предварительно, он покончил с собой
В Подмосковье обнаружили тело экс-министра энергетики ЛНР Завизенова
Самый мощный удар Ирана по Израилю: кадры с места событий
Сколько должны учиться школьники — 10 или 11 лет?
Можем ли мы позволить себе долгое образование?
Иран выпустил по Израилю от 200 до 400 ракет. Так Тегеран ответил на убийство лидера «Хезболлы»
Shafaqna: при ракетной атаке Ирана на базе Израиля уничтожено 20 самолетов F-35
«Оскверненное место». Невзоров отказался возвращаться в Петербург
Журналист Невзоров публично отрекся от Петербурга на концерте в США
Иран выпустил сотни ракет по Израилю
Армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана
Бои в черте города и дороги перекрыты. Что происходит в Угледаре
Рогов: ВС России фактически окружили Угледар, они контролируют дорогу из города
Диета «Стол №5»: когда ее назначают и какие продукты можно употреблять
Лечебная диета «Стол №5» при болезнях печени и поджелудочной железы: ограничения и меню на неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами