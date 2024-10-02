Часть Сумской области осталась без света после удара. Военная операция на Украине, день 952-й

Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым хочет обязать призывников в возрасте 17 лет вставать на воинский учет через «Резерв+» или путем явки в ТЦК. Тем, кто это не сделает, грозит штраф в размере 17-25,5 тыс. гривен (38-59 тыс. руб.), сообщает «Страна.ua».
Водитель грузовика в Белгородском районе получил множественные ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Черемошное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках, пишет «Страна.ua». Последний раз город упоминался в утренней сводке от 1 октября — там говорилось, что украинская армия отразила атаки на Угледар.
Часть Сумской области осталась без света после взрыва, сообщили в Сумской областной военной администрации.
Два человека получили ранения в результате атаки ВСУ на село Тишанка Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.
Российские войска уверенно продвигаются на Рубцовском направлении спецоперации, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.
Средства ПВО уничтожили за ночь шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области — Минобороны РФ