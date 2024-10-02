Часть Сумской области осталась без света после удара. Военная операция на Украине, день 952-й

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Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым хочет обязать призывников в возрасте 17 лет вставать на воинский учет через «Резерв+» или путем явки в ТЦК. Тем, кто это не сделает, грозит штраф в размере 17-25,5 тыс. гривен (38-59 тыс. руб.), сообщает «Страна.ua».