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Политика

Иран выпустил сотни ракет по Израилю

Армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана

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Amir Cohen/Reuters
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства. По информации иранского агентства SNN, Тегеран выпустил не менее трехсот ракет. Одновременно The Times of Israel со ссылкой на израильскую полицию сообщает, что в арабском районе Тель-Авива Яффо произошла стрельба. Уточняется, что неизвестные расстреляли людей возле трамвайной остановки. По последним данным, убиты три человека, еще десять получили ранения. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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21:40

Информации о гражданах РФ, пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве, не поступало, сообщили ТАСС в посольстве России в Израиле.

21:37

Израильская авиабаза Неватим поражена ракетным ударом КСИР, передает агентство Tasnim.

21:36

21:34

Самолет Red Wings, следовавший из Сочи в Израиль, вынуждено ушел на посадку в Каир. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к авиакомпании.

21:29

Один человек погиб в Иерихоне на Западном берегу из-за падения ракеты, сообщает гражданская оборона Палестины

21:28

В результате ракетной атаки Ирана по Израилю погиб один палестинец из Газы, сообщает армейское радио Израиля.

21:27

Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, заявил, что ее можно было полностью предотвратить

21:24

21:22

Израиль снова открыл свое воздушное пространство. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

21:17

Начальник Генштаба армии Израиля после атаки Ирана созвал оперативное совещание в Тель-Авиве, следует из заявления армии.

21:14

Два человека в Тель-Авиве получили легкие осколочные ранения из-за ракетной атаки со стороны Ирана, сообщила газета The Times of Israel.

21:10

21:07

Иранские СМИ утверждают, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля

21:05

❗️Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что Соединенные Штаты повысили боеготовность своих сил на Ближнем Востоке на фоне эскалации ситуации.

21:03

❗️Часть иранских ракет ударила по району Нецарим в секторе Газа, «поразив большое число» израильских танков, передает телеканал IRIB.

21:00

20:59

⚡️Минимум 80% запущенных Ираном ракет поразили цели в Израиле, утверждает агентство Fars со ссылкой на источник

20:56

❗️Армия Израиля заявила, что атака Ирана «будет иметь последствия», у израильских военных есть планы.

20:53

Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище — CNN со ссылкой на источник

20:51

⚡️Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что среди объектов, которые поразили иранские ракеты, были военная база и газовые платформы в Средиземном море.

20:48

20:47

⚡️Байден приказал военным США сбивать ракеты, запущенные Ираном для удара по Израилю, заявили в Белом доме.

20:45

Одна из ракет, запущенных Ираном по Израилю, упала в иорданской провинции Мадаба, передает телеканал Al Hadath.

20:44

❗️Ракетный обстрел Израиля произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — Reuters

20:42

20:39

Инцидент со стрельбой произошел в Тель-Авиве, погибли три человека, сообщает издание Times of Israel.

По предварительным данным, речь идет о теракте. Также еще семь человек получили ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести.

20:37

❗️ КСИР заявил, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека «Хезболлах», главы политбюро ХАМАС и командующего силами «Кудс»

20:36

Число ракет, которые Иран запустил во вторник в направлении Израиля, увеличилось до 400, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственные данные.

20:31

❗️ Иран выпустил не менее трехсот ракет в направлении Израиля, сообщает иранское агентство SNN.

20:25

Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны со стороны Ирана были выпущены ракеты. Воздушная тревога объявлена на всей территории Израиля. ЦАХАЛ призвал жителей оставаться в укрытиях, пока звучит сирена.

20:21

20:20

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию, связанную с ударом Ирана по районам Израиля.

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