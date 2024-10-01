Иран выпустил сотни ракет по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства. По информации иранского агентства SNN, Тегеран выпустил не менее трехсот ракет. Одновременно The Times of Israel со ссылкой на израильскую полицию сообщает, что в арабском районе Тель-Авива Яффо произошла стрельба. Уточняется, что неизвестные расстреляли людей возле трамвайной остановки. По последним данным, убиты три человека, еще десять получили ранения. «Газета.Ru» ведет хронику событий.