Иран выпустил сотни ракет по Израилю

Информации о гражданах РФ, пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве, не поступало, сообщили ТАСС в посольстве России в Израиле.
Самолет Red Wings, следовавший из Сочи в Израиль, вынуждено ушел на посадку в Каир. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к авиакомпании.
Один человек погиб в Иерихоне на Западном берегу из-за падения ракеты, сообщает гражданская оборона Палестины
В результате ракетной атаки Ирана по Израилю погиб один палестинец из Газы, сообщает армейское радио Израиля.
Начальник Генштаба армии Израиля после атаки Ирана созвал оперативное совещание в Тель-Авиве, следует из заявления армии.
Два человека в Тель-Авиве получили легкие осколочные ранения из-за ракетной атаки со стороны Ирана, сообщила газета The Times of Israel.
Иранские СМИ утверждают, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля
❗️Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что Соединенные Штаты повысили боеготовность своих сил на Ближнем Востоке на фоне эскалации ситуации.
❗️Часть иранских ракет ударила по району Нецарим в секторе Газа, «поразив большое число» израильских танков, передает телеканал IRIB.
⚡️Минимум 80% запущенных Ираном ракет поразили цели в Израиле, утверждает агентство Fars со ссылкой на источник
❗️Армия Израиля заявила, что атака Ирана «будет иметь последствия», у израильских военных есть планы.
Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище — CNN со ссылкой на источник
⚡️Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что среди объектов, которые поразили иранские ракеты, были военная база и газовые платформы в Средиземном море.
⚡️Байден приказал военным США сбивать ракеты, запущенные Ираном для удара по Израилю, заявили в Белом доме.
Одна из ракет, запущенных Ираном по Израилю, упала в иорданской провинции Мадаба, передает телеканал Al Hadath.
❗️Ракетный обстрел Израиля произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — Reuters
Инцидент со стрельбой произошел в Тель-Авиве, погибли три человека, сообщает издание Times of Israel.
По предварительным данным, речь идет о теракте. Также еще семь человек получили ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести.
❗️ КСИР заявил, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека «Хезболлах», главы политбюро ХАМАС и командующего силами «Кудс»
Число ракет, которые Иран запустил во вторник в направлении Израиля, увеличилось до 400, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственные данные.
❗️ Иран выпустил не менее трехсот ракет в направлении Израиля, сообщает иранское агентство SNN.
Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны со стороны Ирана были выпущены ракеты. Воздушная тревога объявлена на всей территории Израиля. ЦАХАЛ призвал жителей оставаться в укрытиях, пока звучит сирена.