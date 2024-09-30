Наземная операция Израиля в Ливане NBC News сообщил, что ЦАХАЛ начала наземное вторжение в Ливан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное вторжение в Ливан, сообщается о прорывах израильских военных сразу на нескольких участках границы, сообщает NBC News со ссылкой на источник. По данным телеканала, пока это небольшие разведывательные операции на юге Ливана с участием сил специального назначения. «Газета.Ru» ведет хронику событий.