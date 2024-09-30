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Политика

Наземная операция Израиля в Ливане

NBC News сообщил, что ЦАХАЛ начала наземное вторжение в Ливан

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Jim Urquhart/Reuters
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное вторжение в Ливан, сообщается о прорывах израильских военных сразу на нескольких участках границы, сообщает NBC News со ссылкой на источник. По данным телеканала, пока это небольшие разведывательные операции на юге Ливана с участием сил специального назначения. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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22:56

ЦАХАЛ «в настоящее время проводит ограниченные наступательные наземные операции против «Хезболлы» — France Press

22:52

Армия Ливана покинула ряд позиций на юге страны у границы с Израилем – Reuters.

22:48

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что действия израильских властей оказывают негативное влияние не только на весь регион, но и на мир в целом. Слова турецкого лидера приводит агентство »Анадолу».

22:41

Израильская артиллерия расширяет географию ударов у границы с Ливаном, танки также обстреливают ливанскую территорию, утверждает портал Ynet.

22:34

❗️ Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной часть территории вдоль границы с Ливаном.

22:30

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию, связанную с сообщениями о начале наземной операции Израиля в Ливане.

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