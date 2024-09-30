Наземная операция Израиля в Ливане

ЦАХАЛ «в настоящее время проводит ограниченные наступательные наземные операции против «Хезболлы» — France Press
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что действия израильских властей оказывают негативное влияние не только на весь регион, но и на мир в целом. Слова турецкого лидера приводит агентство »Анадолу».
Израильская артиллерия расширяет географию ударов у границы с Ливаном, танки также обстреливают ливанскую территорию, утверждает портал Ynet.
❗️ Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной часть территории вдоль границы с Ливаном.