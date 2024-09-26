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Политика

Беспилотник ночью сбит в Орловской области. Военная операция на Украине, день 946-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 946-й день

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Артдивизион морской пехоты Северного флота в зоне СВО

Алексей Коновалов/ТАСС
Беспилотник ночью сбит в Орловской области, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Клычков. Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов российских военных в зоне проведения спецоперации, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Алаудинов. США выделили Украине новый пакет военной помощи на $375 млн. Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:44

Российские бойцы в Курской области подбили бронетранспортер М113, три пикапа, пару минометов ВСУ, сообщил Алаудинов.

8:37

Президент России Владимир Путин заявил об обновлении ряда положений ядерной доктрины страны. На постоянном совещании Совета безопасности России по ядерному сдерживанию он анонсировал адаптацию документов стратегического планирования к современным реалиям с учетом возникновения новых источников военных угроз для России и ее союзников.

8:34

❗️ Российские средства противовоздушной обороны сбили БПЛА Вооруженных сил Украины над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

8:21

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $375 млн. В него вошли в том числе кассетные бомбы, боеприпасы для системы HIMARS и ракеты Javelin. По данным NВС, Пентагон предлагал поставить фосфорные снаряды, но Белый дом отказался.

8:15

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне российских успехов в зоне спецоперации, в частности, на донецком направлении. Такое мнение выразил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

8:03

За ночь уничтожены семь БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 946-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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