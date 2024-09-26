Российские бойцы в Курской области подбили бронетранспортер М113, три пикапа, пару минометов ВСУ, сообщил Алаудинов.
Президент России Владимир Путин заявил об обновлении ряда положений ядерной доктрины страны. На постоянном совещании Совета безопасности России по ядерному сдерживанию он анонсировал адаптацию документов стратегического планирования к современным реалиям с учетом возникновения новых источников военных угроз для России и ее союзников.
❗️ Российские средства противовоздушной обороны сбили БПЛА Вооруженных сил Украины над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $375 млн. В него вошли в том числе кассетные бомбы, боеприпасы для системы HIMARS и ракеты Javelin. По данным NВС, Пентагон предлагал поставить фосфорные снаряды, но Белый дом отказался.
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне российских успехов в зоне спецоперации, в частности, на донецком направлении. Такое мнение выразил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
За ночь уничтожены семь БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.