«Не по-мужски это». Кадыров утверждает, что Маск удаленно отключил его Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает настаивать на том, что американский миллиардер Илон Маск все-таки подарил ему пикап Cybertruck, несмотря на опровержения со стороны владельца Tesla. По словам главы российского региона, машину, которая активно использовалась на СВО, якобы внезапно выключили. Он уверен, что это сделал удаленно сам Маск, решивший отобрать «подарок».

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался в соцсетях на то, что Cybertruck, якобы подаренный лично основателем Tesla Илоном Маском и отправленный в зону СВО, перестал работать и его пришлось отбуксировать. Он выразил уверенность, что машину отключили дистанционно по приказу Маска.

«Вы наверняка помните его подарок — Cybertruck, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО <...> Так вот, недавно Маск удаленно отключил Cybertruck. Не по-мужски это», — написал Кадыров в Telegram.

К посту глава российского региона прикрепил фото, на котором он стоит рядом с машиной, в черном капюшоне и обвесившись патронами.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает», — заключил Кадыров.

Несмотря на это, он признал, что Cybertruck прекрасно справлялся с «боевыми задачами», «демонстрировал маневренность и хорошую защиту экипажа».

А был ли подарок?

17 августа Кадыров опубликовал видео, на котором он разъезжает по Грозному на Tesla Cybertruck с пулеметом на крыше. Ролик глава Чечни сопроводил следующей подписью: «Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО».

Кадыров остался в восторге от пикапа и заявил, что с удовольствием испытал новую технику и согласен, что его неслучайно называют «Киберзверь». «Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды», — говорилось в посте.

Сам Маск никак официально не комментировал слова Кадырова, но в переписке с подписчиками опроверг информацию о том, что дарил ему Cybertruck.

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе», — написал основатель Tesla и SpaceX в ответ на сообщение пользователя в соцсети.

Маск подчеркнул, что это «еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ».

Кадыров тогда не стал молчать, а сделал новый пост, прикрепив к нему скриншот с твитом Маска и посоветовав бизнесмену «не обращать внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ». «Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец! P.S. Кстати, отдельное спасибо за Starlink (согласно официальным данным, Starlink не поставляются в Россию и не используются российскими военными. — «Газета.Ru»). Скорость связи в зоне СВО вообще огонь», — отметил глава Чечни.

О Cybertruck

Cybertruck — это электрический пикап компании Tesla, впервые представленный в 2019 году. Он выделяется футуристическим дизайном и прочной конструкцией, включая пуленепробиваемый кузов. Поставки пикапов начались в ноябре 2023 года. Больше всего машин Tesla Cybertruck сейчас находится в США и ОАЭ. В странах Евросоюза и большинстве стран Азии эта модель не может быть зарегистрирована из-за пуленепробиваемого кузова, запрещенного законом.

В мае первый электрический пикап Cybertruck заметили в Москве. В июне «Авито» представила на ПМЭФ специальную версию электропикапа — Avito Dacha Truck.

Стоимость Cybertruck варьируется от $60 тыс. до $100 тыс. в зависимости от комплектации. На одном заряде пикап может проехать более 800 километров, развивает максимальную скорость до 180 км/час. Грузоподъемность — порядка 1,6 тонны.

«Перед вами пикап, который лучше пикапа, одновременно это спорткар, который лучше спорткара, — два в одном», — так презентовал машину Маск.

В 2019 году, когда машину показали впервые, ожидалось, что она будет стоить около $40 тыс. Для россиян стоимость новинки вместе с доставкой и оформлением составит не менее $140 тыс. (12,4 млн рублей) за полноприводный вариант с двумя моторами.