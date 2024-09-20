«Не по-мужски это». Кадыров утверждает, что Маск удаленно отключил его Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался в соцсетях на то, что Cybertruck, якобы подаренный лично основателем Tesla Илоном Маском и отправленный в зону СВО, перестал работать и его пришлось отбуксировать. Он выразил уверенность, что машину отключили дистанционно по приказу Маска.
«Вы наверняка помните его подарок — Cybertruck, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО <...> Так вот, недавно Маск удаленно отключил Cybertruck. Не по-мужски это», — написал Кадыров в Telegram.
К посту глава российского региона прикрепил фото, на котором он стоит рядом с машиной, в черном капюшоне и обвесившись патронами.
«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает», — заключил Кадыров.
Несмотря на это, он признал, что Cybertruck прекрасно справлялся с «боевыми задачами», «демонстрировал маневренность и хорошую защиту экипажа».
А был ли подарок?
17 августа Кадыров опубликовал видео, на котором он разъезжает по Грозному на Tesla Cybertruck с пулеметом на крыше. Ролик глава Чечни сопроводил следующей подписью: «Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО».
Кадыров остался в восторге от пикапа и заявил, что с удовольствием испытал новую технику и согласен, что его неслучайно называют «Киберзверь». «Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды», — говорилось в посте.
Сам Маск никак официально не комментировал слова Кадырова, но в переписке с подписчиками опроверг информацию о том, что дарил ему Cybertruck.
«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе», — написал основатель Tesla и SpaceX в ответ на сообщение пользователя в соцсети.
Маск подчеркнул, что это «еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ».
Кадыров тогда не стал молчать, а сделал новый пост, прикрепив к нему скриншот с твитом Маска и посоветовав бизнесмену «не обращать внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ». «Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец! P.S. Кстати, отдельное спасибо за Starlink (согласно официальным данным, Starlink не поставляются в Россию и не используются российскими военными. — «Газета.Ru»). Скорость связи в зоне СВО вообще огонь», — отметил глава Чечни.
О Cybertruck
Cybertruck — это электрический пикап компании Tesla, впервые представленный в 2019 году. Он выделяется футуристическим дизайном и прочной конструкцией, включая пуленепробиваемый кузов. Поставки пикапов начались в ноябре 2023 года. Больше всего машин Tesla Cybertruck сейчас находится в США и ОАЭ. В странах Евросоюза и большинстве стран Азии эта модель не может быть зарегистрирована из-за пуленепробиваемого кузова, запрещенного законом.
В мае первый электрический пикап Cybertruck заметили в Москве. В июне «Авито» представила на ПМЭФ специальную версию электропикапа — Avito Dacha Truck.
Стоимость Cybertruck варьируется от $60 тыс. до $100 тыс. в зависимости от комплектации. На одном заряде пикап может проехать более 800 километров, развивает максимальную скорость до 180 км/час. Грузоподъемность — порядка 1,6 тонны.
«Перед вами пикап, который лучше пикапа, одновременно это спорткар, который лучше спорткара, — два в одном», — так презентовал машину Маск.
В 2019 году, когда машину показали впервые, ожидалось, что она будет стоить около $40 тыс. Для россиян стоимость новинки вместе с доставкой и оформлением составит не менее $140 тыс. (12,4 млн рублей) за полноприводный вариант с двумя моторами.