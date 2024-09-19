В Польше предложили забрать Крым у России, но не отдавать Украине. Что об этом думают в Москве? Глава МИД Польши Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН на 20 лет

Глава МИД Польши Сикорский предложил свое решение вопроса о принадлежности Крыма. Он призвал отдать полуостров под мандат ООН лет на 20, а потом провести «честный» референдум о его статусе. В Москве в ответ вспомнили о разделах Польши и задумались о профнепригодности польского министра. Что об инициативе польского дипломата думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил свое решение «крымской проблемы» во время поездки на Украину, в ходе которой он поругался с лидером государства Владимиром Зеленским из-за отказа поддержать вступление страны в Евросоюз.

На конференции «Ялтинская европейская стратегия», которая после присоединения Крыма к России проходит в Киеве, польский министр заявил, что полуостров «символически» важен для Москвы, но якобы сохраняет стратегическое значение для Киева. Поэтому, по мнению Сикорского, стороны конфликта не смогут «договориться» без демилитаризации Крыма.

«Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и тому подобного», — предложил дипломат.

Он добавил, что подготовка плебисцита со всеми остальными процедурами может занять около 20 лет .

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков в беседе с «Газетой.Ru» назвал слова Сикорского не более чем фантазией.

«Под мандат ООН перевести Крым еще не предлагали. У Сикорского желание какое — сделать на 20 лет жизнь крымчан невыносимой. Чтобы все было не так хорошо, как сегодня, когда население полуострова живет полноценной жизнью и радо тому, что находится в составе России. Сикорскому стоит подумать о передаче под мандат ООН каких-то других территорий, например, испанской Каталонии. Пусть они там референдумы проводят. Крыму это все не нужно. Нам не важно, признают ли это в других странах. Самое главное, что признают россияне», — заявил Цеков.

«Вопрос закрыт»

Опрошенные «Газетой.Ru» сенаторы разделяют точку зрения крымского политика. По словам первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, можно всю Польшу передать под мандат ООН как бывшую территорию царской России.

«Можно вспомнить и конец Второй мировой войны, когда СССР подарил Польше две трети Восточной Пруссии. Как раз через пару лет можно провести там референдум о принадлежности. Если говорить серьезно, то слова Сикорского недостойны министра иностранных дел, претендующего на роль одного из новых лидеров Европы. С ним просто не о чем разговаривать. Сикорский подталкивает собственную страну к очередному разделу Польши с помощью своих воинственных заявлений», — сказал сенатор.

В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что ответ на предложение Сикорского прописан в Конституции России.

«Степень близости слов главы МИД Польши к реальности такая же, как если бы он рассуждал об отправке польских астронавтов в туманность Андромеды. Примерно то же самое. Возможно, говорить об отправке людей на Андромеду было бы даже реалистичнее. В тексте Конституции России все написано. Российская Федерация ни при каких обстоятельствах не занимается отторжением своих суверенных территорий никому и никогда. Это основной закон, и выше его, в политико-правовом смысле, ничего на свете нет. Вопрос закрыт», — подчеркнул сенатор.

Бред или хайп

Не увидели особого смысла в идее польского дипломата и депутаты. Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что инициатива Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН — мертворожденная и бессмысленная.

«Крым вошел в состав России по воле жителей полуострова. Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты вполне понятны. Вопрос закрыт. И, прежде всего, для самих крымчан, которые не мыслят своего существования с бандеровским режимом.

Крым и люди, его населяющие, не могут и не должны быть предметом торга, сделок или пиар-инициатив русофобствующих ястребов. Это территория России, границы которой охраняются по законам и Конституции РФ. Со всеми вытекающими последствиями», — отметил депутат.

В то же время член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала инициативу председателя МИД Польши «бредом». По ее мнению, статус Крыма для России очевиден.

«Сикорский бредит и/или хайпует, прекрасно понимая всю абсудность таких заявлений. Крым — это Россия, иного не будет. Глава МИД с такими заявлениями смотрится как минимум глупо», — резюмировала депутат.

К слову, предложение польского дипломата не встретило понимания не только в России, но и на Украине. В частности, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что полуостров якобы принадлежит Киеву и речь идет о «нарушении международного права» — несмотря на то, что регион присоединился к России по итогам референдума, проведенного с учетом всех мировых норм.