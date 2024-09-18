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«Расстрелять вертолет из пулемета». В Белоруссии сняли фильм о заговоре против Лукашенко

«Беларусь-1»: заговорщики планировали расстрелять вертолет Лукашенко из пулемета

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Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко

Евгений Биятов/РИА Новости
Заговорщики по свержению власти в Белоруссии планировали расстрелять вертолет Лукашенко. Один из белорусских каналов рассказал об этом в новом фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко», который проанонсировал телеканал «Беларусь-1». На кадрах человек, похожий на проходящего по делу юриста Зенковича, сознался в таких планах. Накануне Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция, выехавшая за границу, хочет создать предмятежную ситуацию в стране в преддверии президентских выборов.

Цель — Лукашенко

В Белоруссии осужденные за заговор по свержению власти планировали в 2020 году расстрелять из крупнокалиберного пулемета вертолет президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщается в анонсе телефильма канала «Беларусь 1». Также отмечается, что устранить Лукашенко планировали «Юрий Зенкович и группа его соучастников».

«Расстрелять вертолет главы государства либо на взлете, либо на посадке из крупнокалиберного пулемета», — сказал человек, похожий на Зенковича, в фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко».

Юрист из США Юрий Зенкович отбывает наказание уже 3,5 года по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии.

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Юрий Зенкович до и после ареста (коллаж)

News.By

Как уточнил заключенный в ролике «Беларусь-1», заговорщики искали у иностранных партнеров — на Украине, в Израиле и США — деньги для реализации плана по устранению белорусского президента.

По его словам, в случае свержения власти в Белоруссии планировалось уничтожить сторонников Лукашенко и членов его семьи. «Просто пуля в лоб», — добавил мужчина, похожий на Юрия Зенковича.

Передача выйдет в эфир 19 сентября.

Дело о заговоре

Зенковича задержали в Москве 17 апреля 2021 года. ФСБ сообщила в апреле того же года, что он готовил военный переворот 9 мая в Минске и устранение Лукашенко.

В апреле 2021 года Лукашенко рассказал о попытке покушения на свою жизнь. По его словам, злоумышленники хотели в том числе захватить его детей и посадить их в погреб в Гомельской области. Этих людей, как отметил президент Белоруссии, задержали. По его сведениям, в деле были замешаны ЦРУ или ФБР, «не знаю, кто там из американцев работал».

«Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал Лукашенко.

Тогда же телеканал ОНТ опубликовал сюжет о предотвращении в Белоруссии вооруженного мятежа и свержению президента. Главным организатором мятежа в сюжете назвали белорусского адвоката Юрия Зенковича, у которого есть американский паспорт.

Позднее показания по этому делу давал экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. По его словам, заговорщики хотели связаться со штабом лидера от оппозиции на выборах 2020 года Светланой Тихановской.

Минский областной суд 5 сентября 2022 года признал юриста Юрия Зенковича, политолога Александра Федуту и лидера оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева виновными по делу о заговоре с целью захвата власти и приговорил их к 11, 10 и 10 годам соответственно в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Обвинения были выдвинуты также бывшей сотруднице его минской фирмы Ольге Голубович и активисту, дальнобойщику Денису Кравчуку.

3 июля 2024 года Лукашенко помиловал Костусева, и он досрочно вышел на свободу. Как писали Белорусские интернет-ресурсы, у политика обнаружили онкологическое заболевание.

Предмятежная ситуация

Лукашенко накануне заявил, что белорусская оппозиция, выехавшая за границу, хочет создать предмятежную ситуацию в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2025 году.

По его словам, «беглые» пытаются «взбаламутить» общество. Лукашенко отметил, что представители белорусской оппозиции вместе с кураторами из стран Запада начинают разрабатывать соответствующий план действий.

«Все было. И атака в СМИ. Мы пытаемся достойно на это ответить», — добавил глава государства.

Лукашенко также сообщил, что эскалацию ситуации внутри Белоруссии готовят и США. По его словам, нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны.

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — подчеркнул он.

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