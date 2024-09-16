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Политика

Белгород попал под сильный обстрел. Военная операция на Украине, день 936-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 936-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
В Белгороде при обстреле сгорели более 15 машин, пострадали восемь человек. Комитет Думы одобрил законопроект о приостановке уголовных процессов участников СВО на стадии суда. Подозреваемый в новом покушении на Трампа оказался ярым сторонником Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:40

Спецназ «Ахмат» на Курском направлении уничтожил несколько гексакоптеров «Баба-яга» и один расчет такого дрона — командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов

8:31

Российская армия взорвала 115-метровую шахту «Южнодонбасская №3» на Угледарском направлении, она была заминирована — Telegram-канал «Воин DV»



8:29

В Харькове сожгли машину, на которой вместо номера висела табличка с оскорблением в адрес российского лидера Владимира Путина — ТАСС со ссылкой на «представителей подполья «Дозор»

8:25

Подозреваемый в новом покушении на Трампа 58-летний Райан Уэсли Раут оказался активным сторонником Украины, пишут американские СМИ.

Возглавлял «Международный волонтерский центр на Украине», пытался вступить в ВСУ и вербовать афганских военных для помощи Киеву, несколько месяцев провел на Украине после начала СВО.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 936-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

8:20

При утреннем обстреле Белгорода пострадали восемь человек — глава региона Вячеслав Гладков

«В результате прямых попаданий» сгорел частный дом и более 15 машин, уточнил губернатор. Также поврежден газопровод, выбило стекла в 21 многоэтажке.



8:10

Комитет Госдумы одобрил законопроект, который освобождает от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, призванных на военную службу либо заключивших контракт с Минобороны.

«Изменения... могут существенно повлиять на правовое положение лиц, привлеченных к уголовной ответственности и проходящих военную службу», — отмечает Ura.ru.

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