Белгород попал под сильный обстрел. Военная операция на Украине, день 936-й

Спецназ «Ахмат» на Курском направлении уничтожил несколько гексакоптеров «Баба-яга» и один расчет такого дрона — командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов
Российская армия взорвала 115-метровую шахту «Южнодонбасская №3» на Угледарском направлении, она была заминирована — Telegram-канал «Воин DV»
В Харькове сожгли машину, на которой вместо номера висела табличка с оскорблением в адрес российского лидера Владимира Путина — ТАСС со ссылкой на «представителей подполья «Дозор»
Подозреваемый в новом покушении на Трампа 58-летний Райан Уэсли Раут оказался активным сторонником Украины, пишут американские СМИ.
Возглавлял «Международный волонтерский центр на Украине», пытался вступить в ВСУ и вербовать афганских военных для помощи Киеву, несколько месяцев провел на Украине после начала СВО.
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 936-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
❗При утреннем обстреле Белгорода пострадали восемь человек — глава региона Вячеслав Гладков
«В результате прямых попаданий» сгорел частный дом и более 15 машин, уточнил губернатор. Также поврежден газопровод, выбило стекла в 21 многоэтажке.
Комитет Госдумы одобрил законопроект, который освобождает от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, призванных на военную службу либо заключивших контракт с Минобороны.
«Изменения... могут существенно повлиять на правовое положение лиц, привлеченных к уголовной ответственности и проходящих военную службу», — отмечает Ura.ru.