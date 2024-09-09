Отравления в Петербурге и рекорд Курска: как прошли выборы Действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах

В России завершился Единый день голосования, по всей стране граждане голосовали на региональных и муниципальных выборах. По первым итогам, «Единая Россия» показала убедительные результаты, побеждают все действующие губернаторы и назначенные президентом врио глав регионов. В особых условиях шло голосование в Курской области, которая, неожиданно, показала самую высокую явку среди приграничных регионов. Из отличий этих выборов также массовые отравления готовой едой на участках в Петербурге и низкая активность «антироссийских оппонентов», как их назвал ЦИК. Все подробности — в материале «Газеты.Ru»

О нарушениях

Во время единого дня голосования в этом году было минимальное количество жалоб на нарушения, несмотря на «экстремальные» условия выборов, рассказала на брифинге председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество», — указала Памфилова (цитата по ИА Регнум).

Она добавила, что текущая кампания отметилась более низкой активностью «антироссийских оппонентов» по сравнению с весенними выборами президента. Сейчас эти «оппоненты» не являются главным источником нарушений.

«Я думаю, наверное, выдохлись во время президентской кампании. А может быть, они сейчас работают под «нашего кандидата» [в президенты США от демократов] Камалу Харрис? Я не знаю, но в данном случае в этой кампании у нас [нет] вот такого, вот грех жаловаться, что именно они там виновники всех этих неприятностей», — резюмировала председатель ЦИК.

При этом «как никогда» выросло число нарушений со стороны представителей некоторых партий (каких именно, Памфилова не назвала). Сообщения об этом приходили из разных регионов, всего таких случаев зарегистрировали более 60 .

«Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», — рассказала Памфилова.

ЦИК также столкнулся с «мощными» DDoS-атаками, но не более того, к чему, по словам Памфиловой, уже привык. Мэр Москвы Сергей Собянин со своей стороны 8 сентября рассказал о 300 атаках, которые за три дня отразила московская система электронного голосования.

«В Москве <…> выборы прошли штатно, без сбоев, организованно. <…> На систему электронного голосования было совершено около 300 атак, но она выстояла и работала нормально, без сбоев и задержек даже в самые пиковые нагрузки», — отчитался градоначальник.

В Санкт-Петербурге сообщили об отсутствии нарушений. Однако в городе были массовые случаи отравлений готовой едой на избирательных участках.

«Инциденты были — отравление членов избиркомов и полицейских. Но в избирательной системе работают стойкие люди», — прокомментировал глава горизбиркома Максим Мейксин.

Всего пострадало около 30 человек, СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК). Петербургский избирком отмечал, что на результаты выборов инциденты не повлияли.

Результаты в Москве и других регионах

В большинстве субъектов (49 из 89) голосование на региональных и муниципальных выборах длилось три дня, с 6 по 8 сентября. В 21 субъекте жители напрямую выбирали глав регионов, из них самую высокую явку зафиксировали в Башкирии (69,22%), а самую низкую в Хабаровском крае (31,10%). Последний также показал одну из самых низких явок на выборах депутатов региональных органов законодательной власти.

В столице явка на выборах восьмого созыва Мосгордумы составила около 40%. Более 3 млн человек воспользовались электронным голосованием (всего в городе зарегистрировано 7,4 млн избирателей). Что касается итогов, по словам Собянина, в 80% избирательных округах лидирует «Единая Россия».

«Так что можно говорить об убедительной победе», — указал Собянин.

В Санкт-Петербурге явку подсчитали на уровне 34,76%. Предварительно, побеждает действующий глава Александр Беглов.

Официально итоги всех выборов подведут на этой неделе, но в целом можно говорить о высоком успехе «Единой России», пишет ТАСС.

«Первые данные свидетельствуют, что убедительные результаты на выборах всех уровней показала партия «Единая Россия». А все действующие губернаторы, шедшие на новый срок, и кандидаты, назначенные президентом РФ врио руководителей регионов, получили на прямых выборах поддержку избирателей», — оценивает агентство.

Памфилова отдельно отметила, что сотрудники избирательных комиссий в этом году проявили «взрыв творчества и эмоций». В качестве примера председатель рассказала, как они добирались к избирателям в некоторых регионах, несмотря на сложные погодные условия.

«Члены избирательных комиссий стремились к избирателям на снегоходах, в регионах, где были наводнения, шли к ним, будучи по пояс в воде. Это так сдружило людей», — заявила Памфилова.

Выборы в Курской области

В особых условиях проходило голосование в Курской области, где продолжаются бои с ВСУ, и действуют режим ЧС федерального характера и режим КТО. Работники местных избиркомов в связи с этим получили специальные инструкции.

«Мы, конечно же, порекомендовали размещать технологическое оборудование вдоль глухих стен в помещениях без окон, и во многих зданиях избирательных участков это соблюдается», — рассказала глава регионального избиркома Татьяна Малахова.

Курские участки оборудовали металлодетекторами, правоохранительные органы несли усиленное дежурство, а внутри запретили фото- и видеосъемку всем, кроме журналистов. Были открыты дополнительные участки для тех, кому пришлось покинуть дома, и кто голосовал за пределами региона. В том числе можно было голосовать в пунктах временного размещения.

«На приграничных территориях Курской области голосование идет очень активно, несмотря на боевые действия <...>. Голосование идет штатно», — передавал глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

В области выбирали главу региона, предварительно, побеждает врио губернатора Алексей Смирнов («Единая Россия»). По последней сводке регионального избиркома, всего в Курской области в выборах поучаствовали 57,24% избирателей. Это выше, чем результат региональных выборов в 2019 году (тогда явка составила 41,56%). Более того, это самая высокая явка среди всех регионов, которые граничат с Украиной . Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала такую статистику «примером настоящего гражданского мужества».

«У нас всегда так: беда, опасность, люди сплачиваются. В данном случае люди показали, что их не запугать никаким шантажом, никакими психологическими атаками, снарядами», — подчеркнула Памфилова.

Политолог Александр Немцев предположил, что участие в выборах помогло курянам отвлечься от боевых действий. Для тех, кто вынужден жить в пунктах временного размещения, визит членов избиркома — это своеобразный «досуг, который помогает людям отвлечься от достаточно тяжелой реальности».