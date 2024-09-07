Электронное голосование. Почему москвичи стали чаще голосовать дистанционно?

В Москве 6 по 8 сентября проходят выборы в Московскую городскую думу. В столице работают 1440 избирательных участков. При этом одним из самых популярных способов в последние годы стало электронное голосование — его выбирают уже 80% избирателей. Политический консультант Алена Август рассказала, почему этот способ голосования набрал такую популярность.

Это все очень экономит время. Потому что все можно купить, кроме времени. И это самый дорогой ресурс, особенно в таком городе как Москва. Когда ты за день наматываешь кучу километров, если тебе из дома до работы, потом еще на встречу, на фитнес, за ребенком, куда-то еще погулять в парк. И все это на очень больших расстояниях. Поэтому каждая секунда она просто стоит как золото, а онлайн-голосование позволяет сэкономить время, выполнить свой гражданский долг, и выбрать себе депутата, который будет инструментом решения твоих проблем и вопросов.

Традиционно в первый день с утра при голосовании онлайн наблюдается электронная очередь — когда одновременно много человек заходит на портал, чтобы проголосовать. Позволяет ли алгоритм электронной очереди равномерно распределить нагрузку и не допустить сбоев системы?

Во-первых, у нас вообще достаточно сильная и защищенная платформа для голосования. Многие страны не смогли этот механизм освоить вообще. Многие страны попробовали, у них все «обрушилось», и они отказались. И поэтому до сих пор голосуют по старинке, и сэкономить время как мы, москвичи, не могут. Электронная очередь позволяет распределить нагрузку, тем самым давая возможность всем проголосовать и никому не потерять свой голос.

В столице в последние годы растет явка на выборах различных уровней. Играет ли роль в этом широкое распространение электронного голосования? Делает ли оно выборы более доступными и понятными для жителей столицы?

Думаю, что да. Потому что все мы, давайте признаемся честно, живем в интернете, и там же в интернете теперь можем голосовать. И не надо спорить со средой, а выборы очень органично в эту цифровую среду вписались. Если бы этого не было, возможно, постепенно явка либо оставалась на том же уровне, либо падала. Потому, что люди в большом городе забывают, что такое офлайн.

На этих выборах уже традиционно действует программа «Миллион призов». Как вы оцениваете ее реализацию? Позволяет ли она привлечь еще большее внимание к выборам?

Мне кажется, программа в самые первые годы вообще очень мощно привлекла внимание к выборам. Если она раньше вовлекала в выборы, то теперь она просто поддерживает интерес. Но москвичи к ней уже привыкли, и сама по себе программа стала традицией, поэтому отказываться от нее никакого смысла нет.

И у программы есть дополнительные точки полезности. Во-первых, там продвигаются товары российского производства, что тоже важно, потому что люди с ними знакомятся. А во-вторых, там можно баллы оставить на благотворительность, что для многих тоже является таким простым способом входа в благотворительную деятельность.