«Достаточно тяжело болел». Умер зампред «Яблока» Сергей Иваненко

Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко умер на 66-м году жизни. Причина его смерти на данный момент неизвестна. Однако, по словам зампреда московского отделения партии Кирилла Гончарова, последний год политик «достаточно тяжело болел». Иваненко был депутатом Госдумы трех созывов, за это время он стал автором и соавтором более 80 законопроектов, участвовал в разработке непринятой программы реформ «500 дней».

На 66-м году жизни умер заместитель председателя «Яблока», председатель московского отделения партии Сергей Иваненко. Об этом сообщила пресс-служба политического объединения в Telegram-канале.

«Депутат Госдумы первых трех созывов, автор и соавтор более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан. Участвовал в разработке альтернативных экономических программ, в том числе — «500 дней (непринятая программа реформ, призванная обеспечить переход от плановой экономики СССР к рыночной для преодоления кризиса 1990 года)», — говорится в заявлении партии.

Причина смерти Иваненко на данный момент неизвестна. При этом зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров в беседе с RTVI рассказал, что в последний год политик «достаточно тяжело болел».

О дате и месте прощания с Сергеем Иваненко объявят дополнительно, отметили в партии.

«Много сделал для партии и для страны»

Коллеги политика по «Яблоку» назвали Иваненко эрудированным человеком, который «мыслил нетривиально, нетрафаретно для политика».

«У него были, несомненно, таланты руководителя, он хорошо председательствовал на всех мероприятиях, включая съезды партии. В сложные периоды он умел стабилизировать ситуацию, нивелировать конфликтную активность участников этих мероприятий», — вспомнил в разговоре с RTVI член Федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

По словам Митрохина, смерть зампреда партии – это «невосполнимая потеря», которая связана больше не с должностью, а с «атмосферой и духом критического реализма, которые Иваненко привносил в <…> партийную жизнь».

Гончаров добавил, что Иваненко, будучи депутатом трех созывов Госдумы, «очень много сделал и для партии, и в целом для страны».

«В последние годы был председателем московского «Яблока». Все, что касается идеологии партии, ее публичной позиции, — это часть его заслуг, его работа. Конечно же, это очень большая утрата», — подчеркнул зампред московского «Яблока».

Он отметил, что сейчас самой важной для коллег политика будет задача сохранить партию и развивать ее в память об Иваненко. По словам Митрохина, варианты замены зампреда «Яблока» уже есть .

«Это, скорее, молодежный состав партии. Есть разные кандидатуры, могу назвать, например, Максима Круглова, лидера фракции «Яблоко» в Мосгордуме», — сказал член Федерального политкомитета партии.

Биография Сергея Иваненко

Сергей Викторович Иваненко родился в 1959 году в городе Зестафони Грузинской ССР. Его отец был кадровым военным. После школы Иваненко поступил на экономический факультет Московского государственного университета, который окончил в 1981 году. Следующие девять лет он трудился на кафедре политической экономии, пройдя путь от аспиранта до старшего преподавателя.

В 1990-1991 года Иваненко был главным специалистом аппарата Госкомиссии Совета министров РСФСР по экономической реформе, после чего еще год отработал в центре экономических и политических исследований «ЭПИцентр».

В 1993 году избрался в Госдуму. В 1995-м стал первым замруководителя фракции «Яблоко» в нижней палате парламента, в 1996-м – впервые занял должность зампредседателя партии.

Кроме политической деятельности, Иваненко увлекался шахматами и в 1987 году стал мастером спорта СССР. В 2003-2007 годах он также был вице-президентом Российской шахматной федерации.