Лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр КНДР Ким Док Хун во время осмотра затопленных территорий, 31 июля 2024 года

В КНДР казнили около 30 чиновников. Они «не смогли предотвратить ущерб от наводнения» TV Chosun: власти КНДР казнили десятки чиновников после масштабных наводнений

Власти КНДР казнили от 20 до 30 чиновников из пострадавших от наводнений районов страны, сообщил южнокорейский TV Chosun. По данным канала, причиной казни стала неспособность предотвратить ущерб, вызванный стихийным бедствием. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после визита на пострадавшие территории раскритиковал местных чиновников, а затем сменил министра общественной безопасности страны и главных секретарей провинциальных комитетов партии.

Власти КНДР в августе казнили от 20 до 30 чиновников пострадавшего от наводнения района страны. Об этом со ссылкой на неназванного члена южнокорейского правительства сообщил телеканал TV Chosun.

«В конце прошлого месяца было обнаружено, что от 20 до 30 руководителей в пострадавшем от наводнения районе были расстреляны», — заявил источник канала.

По его словам, среди казенных оказались несколько чиновников уровня секретарей партийных организаций провинций. Эта должность соответствует посту губернатора провинции в Южной Корее. Причиной казни, как отметил источник TV Chosun, стала «неспособность предотвратить ущерб, нанесенный наводнениями».

Агентство Yonhap сообщило, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи внимательно следить за ситуацией с казнями.

Последствие наводнений

Наводнения, вызванные проливными дождями, обрушились на КНДР в конце июля. Больше всего пострадали северо-западные провинции страны, в том числе Чагандо и Пхенан-Пукто. Там из берегов вышла река Ялуцзян.

Только в Чагандо, по данным TV Chosun, в результате наводнений могли погибнуть от 3,4 до 4 тыс. человек.

Около 15 тыс. жителей были эвакуированы, повреждения получили более 4 тыс. домов, разрушенными оказались дороги и железнодорожные пути, 3 тыс. га сельхозугодий затопило.

Министерство объединения Республики Корея отметило, что КНДР, по всей видимости, понесла значительный ущерб, так как государственные СМИ Северной Кореи сообщали о необходимости восстановления линий электропередачи и связи, а также поставок лекарств.

Увольнения чиновников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после наводнений приехал с визитом в город Синыйджу (административный центр провинции Пхенан-Пукто) и уезд Ыйджу, пострадавшие от наводнений. На опубликованных СМИ снимках видно, что уровень воды в этих районах поднялся до крыш домов.

Как передавало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), председатель КНДР «лично руководил спасательными работами» на месте. По его распоряжению сразу после наводнений были мобилизованы более десятка вертолетов Военно-воздушных сил страны, которые занимались эвакуацией жителей пострадавшей провинции.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын также раскритиковал чиновников, которые не предприняли никаких шагов для предотвращения ущерба, несмотря на то, что 22 июля было созвано заседание Государственного комитета по делам чрезвычайных ситуаций для обсуждения этих вопросов.

После своего визита лидер КНДР провел в пострадавших районах чрезвычайное расширенное заседание Политбюро Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК). Оно, как сообщал TV Chosun, проходило в специальном служебном поезде.

«[Ким Чен Ын] предложил строго наказать тех, кто проявил халатность в выполнении своего ответственного служебного долга, возложенного партией и государством, что повлекло за собой даже недопустимые человеческие потери», — передавало ЦТАК.

На заседании, по данным агентства, были сменены главные секретари провинциальных комитетов ТПК Чагандо и Пхенан-Пукто, а также министр общественной безопасности Северной Кореи.

Подали ли они в отставку сами или были уволены, не сообщалось.

8-9 августа Ким Чен Ын повторно посетил пострадавшие районы провинции Пхенан-Пукто, где «принял важные меры по ликвидации нанесенного ущерба и восстановлению». Лидер Северной Кореи заявил, что детей, пенсионеров и инвалидов из пострадавших провинций на время устранения последствий наводнений планируется перевести в Пхеньян.

Он также назвал данные южнокорейских СМИ о числе жертв ЧП «клеветнической кампанией».