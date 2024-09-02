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Политика

Взрывы в Киеве, в Белгороде разбомбили детский сад. Военная операция на Украине, день 922-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 922-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Силы ПВО за ночь сбили по одному украинскому дрону над Белгородской областью и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Детский сад в Белгороде разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под ракетный удар попали три района Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. Взрывы зафиксированы в Харькове. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «антироссийская политика коллективного Запада» стала главной причиной трагедии на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:10

В подконтрольной Украине части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

09:03

⚡️ Три установки HIMARS и более 30 украинских военнослужащих уничтожены в Сумской области ракетным ударом, заявили в Минобороны РФ.

08:59

РФ скорректирует «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

08:56

Авиация Польши и ее союзников по НАТО вновь поднималась в воздух на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.

08:50

Ростех передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 – пресс-служба госкорпорации

08:42

Административное и производственное здание промышленного предприятия повреждены в результате атаки с применением БПЛА в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

08:37

Президент РФ Владимир Путин дал интервью монгольской газете «Оноодор». Вот что он сказал по теме Украины:

— Антироссийская политика коллективного Запада стала главной причиной трагедии на Украине;

— Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада;

— Запад финансировал националистические и антироссийские организации, насаждал концепцию, что РФ якобы является вечным врагом Украины;

— Россия продолжит выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации для обеспечения собственной безопасности.

08:30

Один человек ранен, повреждены частные дома, нежилые постройки и железнодорожные пути в результате ударов по Харькову и области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

08:27

Два человека ранены, горели четыре авто, котельная, предприятие, нежилые здания в трех районах Киева в результате ракетного удара, сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.

08:22

Утром была совершена комбинированная атака на Киев – по городу ударили по 10 крылатых и баллистических ракет, а также ударный беспилотник. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

08:15

Женщина ранена в результате обстрелов ВСУ поселка Дубовое, горели два дома и четыре автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:13

Детский сад в Белгороде разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей страничке во «Вконтакте».

По его словам, это уже третье учреждение образования, попавшее под обстрел.

«В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем», — написал Гладков.

Все школы на Харьковской горе Белгорода закрыли на неделю из-за обстрелов, сообщил губернатор.

08:07

Силы ПВО за ночь сбили по одному украинскому дрону над Белгородской областью и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 922-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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