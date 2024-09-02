Взрывы в Киеве, в Белгороде разбомбили детский сад. Военная операция на Украине, день 922-й

08:13

Детский сад в Белгороде разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей страничке во «Вконтакте».

По его словам, это уже третье учреждение образования, попавшее под обстрел.

«В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем», — написал Гладков.

Все школы на Харьковской горе Белгорода закрыли на неделю из-за обстрелов, сообщил губернатор.