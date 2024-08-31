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Политика

При обстреле Белгорода пострадали 46 человек. Военная операция на Украине, день 920-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 920-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Администрация Байдена отказалась направить подрядчиков на Украину для обслуживания истребителей F-16, сообщила газета WSJ. Бойцов ЧВК «Медведь» переведут из Буркина-Фасо в Курскую область. Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда и потому обязана выполнить ордер на арест Владимира Путина, заявили в МИД Украины. Украинская армия обстреляла Белгород кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire, сообщил губернатор Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:02

ВС РФ уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области с помощью «Искандер-М», сообщили в Минобороны России.

8:55

❗️ Число пострадавших из-за вечернего обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до 46 человек, из них 7 детей, сообщил Гладков.

8:47

Восточная группировка российских войск за сутки сорвала попытки усиления передовых позиций, проведения ротации и выдвижения резервов Вооруженных сил Украины в районах семи населенных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

8:33

США надеются, что Европа возьмет на себя большую часть ответственности за обслуживание истребителей F-16 американского производства, переданных Киеву, сообщили источники The Wall Street Journal. Администрация Джо Байдена отклонила предложение военных по отправке американцев на Украину для этих целей.

8:25

ЧВК «Медведь» переводит своих бойцов из Буркина-Фасо в Курскую область из-за нападения ВСУ на регион. По данным Le Monde, речь идет о примерно 100 бойцах. После выполнения задач в России они планируют вернуться в Африку. ЧВК была основана в 2023 году и известна своими операциями в поддержку лидеров военных хунт в африканских странах.

8:11

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда и потому обязана выполнить ордер на арест российского президента Владимира Путина, заявил МИД Украины.

8:03

Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 920-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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