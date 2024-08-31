При обстреле Белгорода пострадали 46 человек. Военная операция на Украине, день 920-й

ВС РФ уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области с помощью «Искандер-М», сообщили в Минобороны России.
❗️ Число пострадавших из-за вечернего обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до 46 человек, из них 7 детей, сообщил Гладков.
Восточная группировка российских войск за сутки сорвала попытки усиления передовых позиций, проведения ротации и выдвижения резервов Вооруженных сил Украины в районах семи населенных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
США надеются, что Европа возьмет на себя большую часть ответственности за обслуживание истребителей F-16 американского производства, переданных Киеву, сообщили источники The Wall Street Journal. Администрация Джо Байдена отклонила предложение военных по отправке американцев на Украину для этих целей.
ЧВК «Медведь» переводит своих бойцов из Буркина-Фасо в Курскую область из-за нападения ВСУ на регион. По данным Le Monde, речь идет о примерно 100 бойцах. После выполнения задач в России они планируют вернуться в Африку. ЧВК была основана в 2023 году и известна своими операциями в поддержку лидеров военных хунт в африканских странах.
Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда и потому обязана выполнить ордер на арест российского президента Владимира Путина, заявил МИД Украины.
Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.