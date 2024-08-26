В Саратове и Энгельсе обломки дронов упали на жилые дома. Военная операция на Украине, день 915-й

Ограничения на работу международного аэропорта «Гагарин» в Саратовке сняты, на вылет задержан один рейс — авиакомпании «Россия» FV-6490 в московский аэропорт «Шереметьево» — РИА Новости
В Полтавской области Украины повреждение получил промышленный объект, написал глава местной областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале. Он не уточнил, что именно повреждено.
«Страна.ua» сообщила о новых взрывах в Луцке, Житомире, Киеве и Львове. В Ивано-Франковской области ввели экстренные отключения света.
❗️ВС РФ приблизились к одному из важных хабов ВСУ на красноармейском направлении — Селидово — ТАСС
«Страна.ua» заявила о новых взрывах в Одессе (там начались перебои со светом), Львовской области, Закарпатье. В Николаевской области ввели аварийные отключения света.
«Страна.ua» сообщила о новых взрывах в Киеве, после чего начались перебои со светом и водой. Взрывы слышали вновь и в Днепре. В Одесской и Тернопольской областях работает ПВО.
ТАСС со ссылкой на МО РФ передал, что с 06:00 до 06:30 над Брянской и Ярославской областями уничтожили два украинских БПЛА.
⚡️МО РФ сообщило, что ночью средства ПВО сбили украинские беспилотники над российскими регионами: девять над Саратовской, три над Курской, два над Белгородской, два над Брянской, два над Тульской, один над Орловской и один над Рязанской.
По данным The Telegraph, главком ВСУ Александр Сырский в Курской области пытается реабилитироваться и спасти свою карьеру после провального отступления украинской армии под Харьковом.
Рано утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. «Страна.ua» сообщила о взрывах в Полтавской области, Винницкой, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Киевской, Волынской областях. Кроме этого, издание написало о ракетной опасности в Николаевской (там расположен военный аэродром), Черниговской, подконтрольной ВСУ части Запорожской областях.
⚡️Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал о ночной атаке украинских беспилотников на регион:
«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме».
По его словам, в Саратове пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии. В Энгельсе повреждения получили несколько автомобилей. В поселке Прибрежный посечены четыре частных дома.