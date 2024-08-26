В Саратове и Энгельсе обломки дронов упали на жилые дома. Военная операция на Украине, день 915-й

08:13

⚡️Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал о ночной атаке украинских беспилотников на регион:

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме».

По его словам, в Саратове пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии. В Энгельсе повреждения получили несколько автомобилей. В поселке Прибрежный посечены четыре частных дома.