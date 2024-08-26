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Политика

В Саратове и Энгельсе обломки дронов упали на жилые дома. Военная операция на Украине, день 915-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 915-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
По словам губернатора Романа Бусаргина, обломки украинских БПЛА попали в дома в Саратове, Энгельсе и Прибрежном. «Страна.ua» пишет о взрывах в Киеве, Днепре, Харькове, Кривом Роге, Кропивницком и Хмельницком. The Telegraph сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский пытается спасти карьеру операцией в Курской области. Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признаны Минобороны России, две компании и граждане. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:13

В киевском районе аэропорта Жуляны произошли два мощных взрыва, выяснил ТАСС.

09:11

Ограничения на работу международного аэропорта «Гагарин» в Саратовке сняты, на вылет задержан один рейс — авиакомпании «Россия» FV-6490 в московский аэропорт «Шереметьево» — РИА Новости

09:09

В Полтавской области Украины повреждение получил промышленный объект, написал глава местной областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале. Он не уточнил, что именно повреждено.

09:07

«Страна.ua» сообщила о новых взрывах в Луцке, Житомире, Киеве и Львове. В Ивано-Франковской области ввели экстренные отключения света.

09:05

08:55

❗️ВС РФ приблизились к одному из важных хабов ВСУ на красноармейском направлении — Селидово — ТАСС

08:53

«Страна.ua» заявила о новых взрывах в Одессе (там начались перебои со светом), Львовской области, Закарпатье. В Николаевской области ввели аварийные отключения света.

08:44

«Страна.ua» сообщила о новых взрывах в Киеве, после чего начались перебои со светом и водой. Взрывы слышали вновь и в Днепре. В Одесской и Тернопольской областях работает ПВО.

08:42

08:40

ТАСС со ссылкой на МО РФ передал, что с 06:00 до 06:30 над Брянской и Ярославской областями уничтожили два украинских БПЛА.

08:38

⚡️МО РФ сообщило, что ночью средства ПВО сбили украинские беспилотники над российскими регионами: девять над Саратовской, три над Курской, два над Белгородской, два над Брянской, два над Тульской, один над Орловской и один над Рязанской.

08:31

По данным The Telegraph, главком ВСУ Александр Сырский в Курской области пытается реабилитироваться и спасти свою карьеру после провального отступления украинской армии под Харьковом.

08:23

08:17

Рано утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. «Страна.ua» сообщила о взрывах в Полтавской области, Винницкой, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Киевской, Волынской областях. Кроме этого, издание написало о ракетной опасности в Николаевской (там расположен военный аэродром), Черниговской, подконтрольной ВСУ части Запорожской областях.

08:13

⚡️Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал о ночной атаке украинских беспилотников на регион:

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме».

По его словам, в Саратове пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии. В Энгельсе повреждения получили несколько автомобилей. В поселке Прибрежный посечены четыре частных дома.

08:07

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 915-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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