Пожар в Воронежской области после прилета БПЛА. Военная операция на Украине, день 913-й

9:05

❗Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с Днем Независимости заявил, что Россия «получит горе у себя дома, с процентами».

Он записал видеопоздравление в Сумской области, в районе реки Псел — оттуда началось нападение ВСУ на Курскую область. Также назвал действия ВСУ «бумерангом зла» и «возмездием по-украински».