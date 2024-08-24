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Политика

Пожар в Воронежской области после прилета БПЛА. Военная операция на Украине, день 913-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 913-й день

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Мария Марикян/РИА Новости
Над Россией за ночь сбили семь дронов, в Воронежской области после падения обломков БПЛА начались пожар и «детонация взрывоопасных объектов». На пострадавшей территории введен режим ЧС. Байден анонсировал новый пакет помощи ВСУ, включая ракеты для ПВО. The Washington Post при этом сообщила, что в Белом доме обсуждают увеличение помощи Украине на фоне атаки на Курскую область. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:20

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости и призвал «разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов», потому что «другой альтернативы нет».

9:05

❗Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с Днем Независимости заявил, что Россия «получит горе у себя дома, с процентами».

Он записал видеопоздравление в Сумской области, в районе реки Псел — оттуда началось нападение ВСУ на Курскую область. Также назвал действия ВСУ «бумерангом зла» и «возмездием по-украински».

9:00

Минобороны показало работу артиллерийской разведки:



8:52

В украинской Херсонской области при обстрелах пострадали десять человек — ОВА

8:50

При атаке дронов на Белгородскую область пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

Один госпитализирован с осколочными ранениями, второй получил ожог, ему помогли на месте.

8:40

США не собираются в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16 — заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл
«Но идея не исключена», — отметил он.

8:35

Роберт Кеннеди – младший присоединился к предвыборному митингу Дональда Трампа в Аризоне, где обвинил Белый дом в срыве мирных переговоров по Украине.
«В апреле 2022 года президент [Джо] Байден направил [тогдашнего британского премьера] Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил президента [Владимира] Зеленского разорвать мирный договор, который он и Россия уже подписали».

Кроме того, Кеннеди-младший заявил, что демократы сами используют методы, за которые критикуют Кремль.

8:27

В Думе предложили продлить результаты ЕГЭ участникам СВО.

Разработан соответствующий законопроект. Предлагает «заморозить» результаты экзамена на время службы по призыву или по мобилизации, а также участия в СВО. К последнему относится отражение вражеских атак на российскую территорию.

По действующим нормам результаты ЕГЭ действуют четыре года.

8:23

Саперы МЧС уничтожили в Курской области более 150 боеприпасов, работа идет ежедневно с момента введения режима КТО — пресс-служба МЧС России.
Среди прочего они обезвредили боевую часть украинской ракеты «Точка-У» «на одном из объектов инфраструктуры», пишет РИА Новости.



8:20

В Белом доме обсуждают увеличение помощи Киеву на фоне вторжения в Курскую область — газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник

«Пентагон спросил украинцев, что им нужно, чтобы сделать их гамбит успешным... Но не было принято никаких решений о материальной поддержке этих усилий», - говорится в материале.

Кроме того, источник издания заявил, что Вашингтон пока точно не знает цели вторжения. «Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами».

8:15

Президент США Джо Байден пообещал Украине новый пакет вооружения, соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

В поставки войдут ракеты для средств ПВО, оборудование для борьбы с дронами и противотанковые ракеты, мобильные ракетные системы.

8:11

Всего из-за атаки дронов в Воронежской области пострадали два человека — губернатор региона Александр Гусев

«Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась».

По словам чиновника, за ночь над регионом сбили пять БПЛА.

8:10

После атаки дронов в Воронежской области начался пожар, идет «детонация взрывоопасных объектов» — глава региона Александр Гусев

В Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС. «Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек», — уточнил губернатор.

Также повреждены линии электропередачи в этом же районе, в одном селе может не быть электричества.

8:05

За ночь сбиты семь дронов над Воронежской, Белгородской и Брянской областями — Минобороны России

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 913-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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