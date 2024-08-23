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Политика

США готовятся выделить Киеву $125 млн. Военная операция на Украине, день 912-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 912-й день

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Владимир Гердо/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Белгородской и Курской областями. AP сообщило, что Вашингтон в ближайшее время может выделить еще один пакет военной помощи Киеву на $125 млн. Кандидат в президенты США Камала Харрис в своей программной речи пообещала в случае победы на выборах «решительно» поддерживать Украину и НАТО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:12

❗️ ВСУ ночью предприняли попытку атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС, сообщил источник ТАСС. Беспилотник сбили, обломки были обнаружены недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

9:03

ВСУ снова атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которая 18 августа загорелась из-за падения обломков БПЛА, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, беспилотник атаковал предприятие около пяти часов утра. В результате атаки никто не пострадал.

8:51

Германия должна прекратить спонсировать Украину и продвигать мирные переговоры, такое мнение выразила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

8:36

Руководство России приняло решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области, и Киев ожидает суровое наказание, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

8:28

Свыше 240 тонн гуманитарной помощи от регионов доставлено в Курскую область за сутки, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

8:21

ВСУ вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

8:17

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения.

8:15

Пентагон обеспокоен украинским наступлением на Курскую область. По словам заместителя пресс-секретаря оборонного ведомства Сабрины Сингх, США хотят понять цели создания «буферной зоны» на российской территории и планы по ее расширению. Министр обороны США Ллойд Остин обсудит эти вопросы с украинским коллегой.

8:10

Вашингтон может вскоре объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $125 млн, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

8:08

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в американском городе Чикаго пообещала, что в случае избрания на пост президента США будет «решительно» поддерживать Украину и НАТО.

8:04

Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Белгородской и Курской областями — Минобороны РФ

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 912-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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