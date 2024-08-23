США готовятся выделить Киеву $125 млн. Военная операция на Украине, день 912-й

❗️ ВСУ ночью предприняли попытку атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС, сообщил источник ТАСС. Беспилотник сбили, обломки были обнаружены недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.
ВСУ снова атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которая 18 августа загорелась из-за падения обломков БПЛА, сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, беспилотник атаковал предприятие около пяти часов утра. В результате атаки никто не пострадал.
Германия должна прекратить спонсировать Украину и продвигать мирные переговоры, такое мнение выразила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.
Руководство России приняло решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области, и Киев ожидает суровое наказание, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Свыше 240 тонн гуманитарной помощи от регионов доставлено в Курскую область за сутки, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
ВСУ вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения.
Пентагон обеспокоен украинским наступлением на Курскую область. По словам заместителя пресс-секретаря оборонного ведомства Сабрины Сингх, США хотят понять цели создания «буферной зоны» на российской территории и планы по ее расширению. Министр обороны США Ллойд Остин обсудит эти вопросы с украинским коллегой.
Вашингтон может вскоре объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $125 млн, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в американском городе Чикаго пообещала, что в случае избрания на пост президента США будет «решительно» поддерживать Украину и НАТО.
Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Белгородской и Курской областями — Минобороны РФ