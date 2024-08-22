«Даже для такого маргинала перебор». Захарова сравнила чешского президента с террористами

Президент Чехии Петр Павел заявил, что атака на стратегические объекты, такие как газопроводы, могла бы быть законной целью Украины в условиях конфликта. В ответ российский МИД сравнил его слова с заявлениями террористов. Москва также продолжает обвинять Берлин в недостаточной прозрачности расследования взрывов на газопроводах.

«Это была бы законная цель»

Чешский президент Петр Павел в интервью изданию Novinky заявил, что во время вооруженного конфликта возможны атаки против стратегических объектов, так как те являются законной целью, а Украина имеет право на их подрыв. Так он прокомментировал версию о том, что за атакой на «Северные потоки» действительно стояла Украина.

«Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера. А трубопроводы являются такой целью. Если такая атака была направлена ​​на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю «условно» — это была бы законная цель», — отметил он.

Политик подчеркнул, что не располагает подобной информацией.

«Цитаты террористов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова Павла с заявлениями представителей террористических ячеек.

«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — говорится в посте Захаровой в Telegram.

Далее дипломат привела цитаты главного подрывника «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация запрещена в России) Ибрагима аль-Асири, главы «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Халида Батарфи, спикер ИГИЛ (организация запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Аднани, главы «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Касима аль-Райми и спикера ИГИЛ Абу Мухаммад аль-Аднани.

Ранее Захарова заявила, что Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по подрывам, и в очередной раз обвинила Берлин в том, что тот не предоставляет данные по расследованию.

«Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций в соответствии с действующими регламентами. Они прописаны в антитеррористических конвенциях ООН», — сказала дипломат.

Она назвала ложью утверждения Германии об обмене с Россией информацией по терактам.

Подрыв трубопроводов Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. В результате были повреждены три из четырех нитей газопроводов.



В трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 млн куб. м газа. Примерно столько Дания потребляет за три месяца.



Расследованием подрывов занимались Швеция, Дания и Германия. В августе этого года в ФРГ выдали ордер на арест троих граждан Украины. Предполагается, что они прикрепили взрывные устройства к трубопроводам. Всего к взрывам могут быть причастны пятеро мужчин и женщина.

С одобрения Зеленского

Газета The Wall Street Journal утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов.

По данным источников издания, в операции предполагалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов. Среди них обязательно должна была быть женщина, чтобы создать иллюзию простого дружеского круиза. Финансированием подрыва должны были заниматься в том числе украинские бизнесмены.

Собеседники газеты отмечают, что Зеленский этот план одобрил, но в итоге отменил операцию, когда о ней узнали в Центральном разведывательном управлении США. Тем не менее, бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не только проигнорировал требование президента Украины, но и изменил первоначальный план. В частности, бывший командующий украинской армии привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.