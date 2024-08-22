«Даже для такого маргинала перебор». Захарова сравнила чешского президента с террористами

«Это была бы законная цель»
Чешский президент Петр Павел в интервью изданию Novinky заявил, что во время вооруженного конфликта возможны атаки против стратегических объектов, так как те являются законной целью, а Украина имеет право на их подрыв. Так он прокомментировал версию о том, что за атакой на «Северные потоки» действительно стояла Украина.
«Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера. А трубопроводы являются такой целью. Если такая атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю «условно» — это была бы законная цель», — отметил он.
Политик подчеркнул, что не располагает подобной информацией.
«Цитаты террористов»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова Павла с заявлениями представителей террористических ячеек.
«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — говорится в посте Захаровой в Telegram.
Далее дипломат привела цитаты главного подрывника «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация запрещена в России) Ибрагима аль-Асири, главы «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Халида Батарфи, спикер ИГИЛ (организация запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Аднани, главы «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Касима аль-Райми и спикера ИГИЛ Абу Мухаммад аль-Аднани.
Ранее Захарова заявила, что Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по подрывам, и в очередной раз обвинила Берлин в том, что тот не предоставляет данные по расследованию.
«Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций в соответствии с действующими регламентами. Они прописаны в антитеррористических конвенциях ООН», — сказала дипломат.
Она назвала ложью утверждения Германии об обмене с Россией информацией по терактам.
С одобрения Зеленского
Газета The Wall Street Journal утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов.
По данным источников издания, в операции предполагалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов. Среди них обязательно должна была быть женщина, чтобы создать иллюзию простого дружеского круиза. Финансированием подрыва должны были заниматься в том числе украинские бизнесмены.
Собеседники газеты отмечают, что Зеленский этот план одобрил, но в итоге отменил операцию, когда о ней узнали в Центральном разведывательном управлении США. Тем не менее, бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не только проигнорировал требование президента Украины, но и изменил первоначальный план. В частности, бывший командующий украинской армии привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.