Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

ВС РФ взяли три села на Покровском направлении. Военная операция на Украине, день 909-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 909-й день

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости
Взрывы произошли в Киеве и Тернополе. Средства ПВО за ночь сбили два БПЛА над Крымом. Украинский военный паблик Deep State сообщил, что ВС РФ на Покровском направлении взяли под контроль три села. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна еще никогда не сталкивалась с таким большим оттоком населения. По данным ТАСС, украинское командование перебросило в Курскую область наиболее боеспособные подразделения с линии фронта в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:01

Ситуация вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

8:50

8:37

Молдавские пограничники на минувшей неделе задержали 19 украинcких уклонистов, которые сумели нелегально перейти границу и попросить убежища, сообщила на своем сайте Пограничная полиция республики.

8:28

Украинское командование перебросило наиболее боеспособные подразделения с линии фронта в Донецкой народной республике в Курскую область, а также в приграничную с ней Сумскую область Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры

8:26

Взрывы ночью произошли в Тернополе, сообщила «Страна.ua».

8:24

Украина еще никогда не сталкивалась с таким большим оттоком населения, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед сотрудниками министерства иностранных дел Украины.

8:20

Украинский военный паблик Deep State сообщил, что ВС РФ на Покровском направлении взяли под контроль три села — Межевое, Скучное и Журавку.

8:17

Поражение Украины — это вопрос времени, она уже выглядит проигравшей, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

8:15

8:10

В Киеве утром прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Телеграф».

8:07

Два человека пострадали из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ на машину в Горловке, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Крыму — Минобороны РФ

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 909-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Экспертиза подтвердила подделку подписи генерала Попова. Что об этом рассказал адвокат?
Экспертиза установила поддельные подписи генерала Попова в ряде документов
«В клетках XY, но с вагиной». Почему боксерша Иман Хелиф «провалила» гендерный тест
Генетик Крутовский назвал два варианта генетического развития боксерши Хелиф
Байден прокомментировал недавний обмен заключенными США и РФ
Стало известно о планах ВСУ создать плацдарм перед наступлением в Курской области
Молодая пара пропала в горах на Алтае, их ищут третьи сутки
Свыше 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров
В Курской области отменили ракетную опасность
Новости и материалы
Главу МВД Колокольцева попросили увеличить штраф за езду без номеров
В Британии заявили, что оборона ВСУ в Донбассе перед операцией под Курском «дала трещины»
Германию предупредили об опасности «бухгалтерского мышления» в вопросе помощи Украине
ЦБ Китая оставил базовую ставку неизменной
Энергообъекты получили повреждения на севере Украины
В Молдавии рассказали, сколько уклонистов с Украины задержали за неделю
Военврач раскрыл, чем отличаются ранения военных в Курской области
«Не Месси или Роналду»: экс-игрок сборной России призвал не возвышать Глушенкова
Пассажирка обвинила стюардессу в нападении на нее с тележкой для напитков
Жительница Курской области прошла 20 км ради спасения
Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке подержанного электромобиля
Украинский военнопленный рассказал, что солдатам ВСУ перестанут платить зарплату
В Европе выросло число банкротств компаний
Медики-волонтеры в Курской области спасли солдата ВСУ
В Британии призвали разрешить Киеву удары Storm Shadow вглубь России
Пенсионерка подожгла автомобиль соседей, устав от шума из-за ремонта в их квартире
Поражение Андреевой в Цинциннати связали со стабильностью
Байден упомянул фразу Генри Киссинджера о России
Все новости
Два украинских беспилотника пытались атаковать Крым ночью
Марина Ярдаева
Почему лень — это наше спасение
Трамп сообщил, что Харрис отказалась от участия в дебатах с ним
ХАМАС назвал переговоры о прекращении огня в секторе Газа «блефом»
Расследование по делу экс-замглавы Минцифры Паршина завершено
Протестующие прорвали ограждение на съезде демократов в Чикаго
Первое суперлуние-2024: как выглядит «осетровая» и «голубая» Луна
«Окружающих принял за противника»: у умершего в полиции Махачкалы бойца СВО был ПТСР
Baza: у погибшего в отделе полиции Махачкалы бойца СВО был ПТСР
Маск отрицает передачу Кадырову Cybertruck. Теперь глава Чечни благодарит его за Starlink в зоне СВО
Кадыров публично поддержал Маска и отблагодарил за Starlink
Как понять, что нравишься мужчине: вербальные и невербальные признаки
Признаки симпатии со стороны парня или мужчины: как их считать и отличить от сексуального влечения
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?»: Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
Глава «Ахмата» Алаудинов призвал отправить срочников на СВО
«Его речь оказывала колдовское воздействие»: как Гитлер получил абсолютную власть
90 лет назад немцы сделали Гитлера фюрером всей Германии
«Вышел полностью обгоревший человек»: на заводе в Стерлитамаке произошел взрыв
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших при взрыве газопровода СНХЗ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами