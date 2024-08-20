ВС РФ взяли три села на Покровском направлении. Военная операция на Украине, день 909-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 909-й день

Взрывы произошли в Киеве и Тернополе. Средства ПВО за ночь сбили два БПЛА над Крымом. Украинский военный паблик Deep State сообщил, что ВС РФ на Покровском направлении взяли под контроль три села. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна еще никогда не сталкивалась с таким большим оттоком населения. По данным ТАСС, украинское командование перебросило в Курскую область наиболее боеспособные подразделения с линии фронта в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.