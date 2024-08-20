Ситуация вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
Молдавские пограничники на минувшей неделе задержали 19 украинcких уклонистов, которые сумели нелегально перейти границу и попросить убежища, сообщила на своем сайте Пограничная полиция республики.
Украинское командование перебросило наиболее боеспособные подразделения с линии фронта в Донецкой народной республике в Курскую область, а также в приграничную с ней Сумскую область Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры
Украина еще никогда не сталкивалась с таким большим оттоком населения, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед сотрудниками министерства иностранных дел Украины.
Украинский военный паблик Deep State сообщил, что ВС РФ на Покровском направлении взяли под контроль три села — Межевое, Скучное и Журавку.
Поражение Украины — это вопрос времени, она уже выглядит проигравшей, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Два человека пострадали из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ на машину в Горловке, сообщил глава городского округа Иван Приходько.