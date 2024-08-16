Курская область, морская блокада и НАТО: Патрушев о новых угрозах и вызовах России Патрушев: РФ хотят лишить выхода в Балтийское море с помощью Швеции и Финляндии

Помощник президента России Николай Патрушев дал большое интервью «Известиям». В нем он подробно рассказал о действиях Запада по блокировке российских морских путей и обсудил недавнюю атаку ВСУ на Курскую область. По его мнению, эти шаги являются частью стратегии НАТО по наращиванию давления на Россию.

Запад с помощью Швеции и Финляндии активно стремится ограничить доступ России к Балтийскому морю, превращая его во «внутреннее море» НАТО. Об этом в интервью газете «Известия» заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.

«НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории Российской Федерации», — сказа он.

Патрушев считает, что эта стратегия направлена на то, чтобы лишить Россию возможности свободного морского сообщения в этом регионе. По его словам, эти действия являются частью широкой стратегии сковывания России на морских направлениях. Помимо Балтики, аналогичные усилия предпринимаются и в Черном море, где натовские силы также наращивают свое присутствие «в нарушение Конвенции Монтрё».

Россия рассматривает эти шаги как прямую угрозу своей безопасности и ответит на них усилением военно-морского присутствия и модернизацией флота, подытожил Патрушев.

Курская область и НАТО

Недавние события в Курской области стали очередным свидетельством углубляющегося противостояния между Россией и НАТО. По мнению Патрушева, атака ВСУ на этот регион была тщательно спланирована и проведена при активной поддержке западных спецслужб: западные страны, в первую очередь США, играют ключевую роль в координации и материально-техническом обеспечении подобных операций.

«Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — отметил Патрушев.

Заявления США о непричастности к этим событиям, по словам Патрушева, не соответствуют действительности. Он подчеркивает, что Вашингтон часто действует по двойным стандартам: декларирует одно, но на практике поступает иначе. Аналогии с прошлым, такие как война в Грузии в 2008 году, демонстрируют, что США систематически вмешиваются в дела других стран, приводя к разрушительным последствиям.

В случае с Украиной, продолжил он, поддержка Запада лишь усугубляет кризис, превращая страну в инструмент против России, что в конечном итоге может привести к потере Украиной своего суверенитета и территориальной целостности.

Интересы России в Арктике

Еще один важный аспект в интервью Николая Патрушева, который также является куратором по вопросам национальной морской политики, касается Арктики. По его словам, Россия занимает ведущие позиции по своему арктическому потенциалу и Запад, особенно США, активно пытается создать проблемы для России в этом регионе.

«Возрастающие угрозы со стороны Запада заставляют нас повышать боеготовность и техническую оснащенность флота, уделять особое внимание проблематике кораблестроения, разработке и производству новых образцов военной морской техники, подготовке специалистов для ВМФ», — сказал он.

Патрушев указывает, что западные страны пытаются ограничить российское влияние и развитие в Арктике. В ответ на эти действия Россия сосредоточена на всестороннем развитии Северного морского пути, который представляет собой важную транспортную магистраль. Эта инициатива включает в себя улучшение портовой инфраструктуры, увеличение провозной способности железных дорог и расширение исследований Арктики.

«Будет уделено внимание широкому освоению природных ресурсов в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе в Арктической зоне Российской Федерации, созданию благоприятных условий для деятельности российских нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний», — заключил он.