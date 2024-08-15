«С подсказки англосаксов». Вернувшиеся домой Дульцевы рассказали, как их арестовали в Словении Дульцевы считают свой арест в Словении политическим решением

Разведчики Артем и Анна Дульцевы, отбывавшие тюремный срок в Словении и недавно вернувшиеся на родину в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и Западом, рассказали в первом большом интервью подробности своего ареста и освобождения. Супруги уверены, что решение об их задержании принимали не словенские спецслужбы, а западные политики.

Как арестовали российских шпионов Дульцевых

Анна Дульцева заявила «Российской газете», что их арест в Словении санкционировало политическое руководство страны «с подсказки англосаксов».

«Англичане в подобных случаях ведут себя очень активно. Особенно жестко действуют против нелегальной разведки», — отметила россиянка.

Ее муж Антон Дульцев уточнил, что задерживали их в довольно агрессивной форме.

«Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая — разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным», — приводит издание слова разведчика.

Позже словенские власти разрешили супругам на короткое время съездить в школу без наручников и «объяснить детям, что происходит».

«Дети были очень испуганы, и я объяснила, что мы расстаемся на какое-то время. Нас поместили в тюрьму, а Софию и Дани в специальный центр для трудных детей», — отметила Дульцева.

Как дети Дульцевых узнали, что они — русские

Супруги рассказали, что оба ребенка родились во время их работы в Аргентине.

«Артем был со мною рядом, и никакого испуга. Было легко благодаря современным методам медицины. Я лежала в клинике, где были хорошие доктора и акушерки. Если бы вдруг что-то и выкрикнула на русском, то вряд ли это восприняли бы как чужую речь. «Мама» на всех языках звучит почти одинаково», — ответила разведчица на вопрос журналистов о том, не боялась ли она во время родов выдать свое происхождение.

Дочь и сына назвали Софией и Даниилом, потому что «их имена в немецком стиле очень подходили к немецкой фамилии».

«Думала, что дети продолжат нашу профессию», — призналась Дульцева.

5 августа Дане исполнилось девять лет, это был его первый день рождения на родине.

«Празднования начались уже с утра с поздравлений и вручения подарков руководством нашей Службы. Закончилось торжество в семейном кругу с участием моей мамы и моей сестры. Уже ночью сын нам сказал, что на родине у него был самый лучший день рождения в жизни», — заявила разведчица.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дети Дульцевых лишь на пути в РФ узнали, что они русские. По-русски они не говорят, именно поэтому президент РФ Владимир Путин поприветствовал их по-испански.

«Они даже не знали, кто такой Путин», — заверил Песков.

Дульцева рассказала, как их дети отреагировали на новость о том, что они русские: «Я отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметила, у нее нет эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно».

Разведчики утверждают, что аргентинская сторона угрожала отправить их детей в приемную семью.

Суд и тюрьма

Всего Дульцевы провели под арестом и в тюрьме 19 месяцев. Все это время они утверждали, что аргентинцы, и признались в том, что русские, только тогда, когда это потребовали условия сделки по обмену.

Сам судебный процесс был закрытым.

«Суд был закрытым. Нас обрадовало, что нам пошли навстречу. Если бы весь процесс обсуждался в прессе, это бы отозвалось на детях. А они к тому времени были доставлены в специальное учебное заведение. Самое важное для нас было в то время их благополучие», — вспоминает Анна.

Дульцева находилась в женской тюрьме, ее муж — в мужской, в одиночной камере для особо опасных преступников.

«Мебель прикреплена к полу, дополнительная решетка на двери. Так я просидел шесть месяцев. Потом еще шесть уже в другой одиночке. И третья камера — снова одиночка, но тюрьма была забита, и там мы были вдвоем с местным жителем словенцем», — рассказывает разведчик.

По его словам, администрация тюрьмы и заключенные относились к ним «в целом хорошо».

«Было ощущение, что местные спецслужбы выполняли чей-то заказ извне, но без особого энтузиазма. Не пытались заработать на нас политические очки, даже делали некоторые послабления. Например, разрешали видеться с детьми», — указывает Дульцева.

Разведчики также рассказали, что практически постоянно были в контакте с представителем Службы внешней разведки. На одной из таких встреч он передал россиянам привет и слова поддержки от президента России.

«Сказал, что Владимир Владимирович и СВР предпринимают все усилия для нашего вызволения. Не сговариваясь, мы с Аней ответили: «Служим России!», — отметил Дульцев.

Как семья оказалась в Словении

Дульцевы приехали в Словению в 2017 году по аргентинским паспортам на имя Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос. Супруги поселились в доме пригороде Любляны и приобрели белый седан Kia Ceed. Дульцев-Гиш основал компанию в сфере IT, а Дульцева-Майер-Муньос руководила онлайн-галереей «5'14». Дети посещали языковые курсы в местной школе.

Соседи описывают Дульцевых как «нормальных» и «тихих» людей.

Агентов раскрыли после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. На их компьютерах якобы нашли защищенные программы для связи с Москвой, а в холодильнике — потайное отделение с сотнями тысяч евро новыми банкнотами.

Летом 2024 года суд приговорил их за шпионаж к 1 году и 7 месяцам заключения.

Исторический обмен

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, по итогам которого десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В Россию, помимо Дульцевых, вернулся Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира. На Запад улетели журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).