«Усложнить уклонение от санкций»: Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с РФ Эстония ввела полный таможенный контроль на трех КПП на границе с Россией

Эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с Россией из-за несоблюдения антироссийских санкций. Теперь пограничники будут усиленно досматривать грузы и людей, следующих в РФ. Время на прохождение контроля, скорее всего, значительно увеличится. Правительство страны ожидает, что количество людей, желающих попасть через эстонские КПП в Россию, снизится, а предприниматели боятся лишиться заработка.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что с 8 августа страна вводит полный таможенный контроль на восточной границе с Россией, сообщило издание ERR.

По словам Михала, изменения коснутся контрольно-пограничных пунктов Нарва, Лухамаа и Койдула (расположен на железнодорожной станции). Премьер-министр Эстонии отметил, что страна хочет сделать все, чтобы не допустить ввоза в Россию тех товаров, попадающих под санкции, а также укрепить безопасность своего государства.

«Попытки несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров по нашим границам, к сожалению, продолжаются. Осуществляя полный контроль над товарами, мы можем усложнить уклонение от санкций», — сказал Михал.

Политик добавил, что местные власти, транспортные и автобусные компании уже предупреждены об изменениях. Ожидается, что проведение полного таможенного контроля будет занимать больше времени. Кроме этого, эстонские власти предположили, что это сократит поток людей, которые хотят попасть в Россию через указанные КПП. Человек, который пересекает границу пешком, будет досмотрен вместе с багажом. Если он это делает на автомобиле, то проверят и транспортное средство. Пассажирам автобуса придется выйти и пройти досмотр также вместе с багажом. Грузовики тщательно осмотрят вместе с грузовым отсеком.

«Чтобы не снабжать военную машину»

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги утверждает, что через границу уже несколько лет идет интенсивный поток санкционных товаров: они якобы направляются в третьи страны, но по факту «останавливаются где-то на просторах России на полпути в Азию».

Эстонское правительство уже обсуждало эту проблему и принимало меры по усилению надзора за перемещением товаров, находящихся под санкциями. Так, 19 июля министерство финансов предложило закрывать по ночам КПП Лухамаа и Койдула, при этом оформить перевозимые товары там можно только с 07:00 до 19:00. Нарва уже и так работает с перерывами на ночь. Кроме этого, КПП Лухамаа предложили сделать недоступным для пешеходов.

1 августа министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна анонсировал введение полного таможенного контроля.

«С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не снабжаем российскую военную машину и не помогаем агрессору уклоняться от санкций», — написал он в в социальной сети X (бывшая Twitter).

Полный таможенный контроль подразумевает проверку документов и осмотр грузов или багажа. Однако при необходимости пограничники могут провести и более тщательную проверку — как минимум вскрыть и пересчитать товар.

Местные — против

Старейшина приграничной волости Сетомаа Рауль Кудре в беседе с ERR 9 июля заявил, что ситуация на границе должна оставаться стабильной и понятной для всех:

«Волость в любом случае выступает против полного закрытия погранпереходов, поскольку как в Койдула, так и в Лухамаа очень много экономической деятельности — это и организация парковок, кафе, люди с эстонской стороны получают там работу. И я, безусловно, не хочу, чтобы они лишились такой возможности».

В начале августа портал Delfi поговорил с предпринимателями из Нарвы, которые перевозят эстонские товары через границу и продают в российском Ивангороде. Чаще всего это сыр, шоколад, кофе в зернах и кошачий корм. За один перенос товаров через границу им удается заработать около €20. Раньше они могли несколько раз за сутки ходить туда-обратно. Теперь из-за ужесточившихся правил им удается сделать только один заход.

«Никогда бы не стояла в этой очереди. Если было бы производство, никого бы там не было. Там ходят только безработные, кого сократили, кого уволили», — сказала многодетная мать из Нарвы. По ее словам, таким бизнесом занимаются даже учителя, попавшие под сокращение.

Предприниматели опасаются, что после 8 августа вообще не смогут зарабатывать подобным образом, поскольку ожидается, что пропускная способность КПП сократится вдвое.

На КПП популярен и другой бизнес — продажа мест в очереди. Цены начинаются от €50.