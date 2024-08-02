Анна и Артем Дульцевы с дочерью в аэропорту Внуково, где их встречает президент РФ Владимир Путин, Москва, 1 августа 2024 года

«Дети не знали, что они русские»: что известно о разведчиках, вернувшихся в Россию Песков: дети разведчиков-нелегалов Дульцевых лишь на пути в РФ узнали, что они русские

Дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся на родину в результате обмена с Западом, лишь в самолете узнали, что они русские, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По-русски они не говорят, именно поэтому президент РФ Владимир Путин поприветствовал их по-испански. «Они даже не знали, кто такой Путин», — заверил Песков. По данным СМИ, Дульцевы прибыли в Словению под видом аргентинцев и жили жизнью обычной семьи, но их раскрыли после начала СВО на Украине.

Дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся на родину в результате обмена заключенными с Западом, лишь в самолете узнали, что они русские. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Когда дети спустились по трапу самолета — они по-русски не говорят, — и как раз [президент РФ Владимир] Путин их поприветствовал по-испански, он сказал Buenas noches (исп. «добрый вечер». – «Газета.Ru)», — рассказал Песков.

По словам представителя Кремля, дети Дульцевых даже не знают президента России.

«Они спрашивали вчера у родителей, кто это такой их встречает, они даже не знали, кто такой Путин. Но вот так работают нелегалы и идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, Дульцевы могли лишиться родительских прав, если бы остались в Европе.

«Нелегалы сидели в тюрьме. Они были лишены возможности постоянно видеть своих детей. Была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав», — рассказал Песков.

Жизнь в сонной Европе

По данным ТАСС, супруги Артем и Анна Дульцевы прибыли в Словению в 2017 году по аргентинским паспортам на имя Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос. Как уточнила The Wall Street Journal, «Гиш» въехал в страну по туристической визе из Уругвая в 2012 году, «Майер-Муньос» позднее прибыла из Мексики.

«Молодая аргентинская пара в доме пастельных тонов жила, казалось бы, обычной жизнью в пригороде, разъезжая по этой сонной европейской столице на белом седане Kia Ceed, всегда вовремя платя налоги и ни разу не получив штраф за неправильную парковку», — пишет WSJ.

Соседи, по данным издания, называли Дульцевых «нормальными» и «тихими» людьми. Оно свободно говорили на английском, немецком и испанском языках, их сын и дочь посещали языковые курсы в местной школе.

В Любляне Дульцев-Гиш создал компанию в сфере IT, а Дульцева-Майер-Муньос руководила онлайн-галереей «5'14».

Агенты признали вину

Агентов раскрыли после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, когда разведка неуказанной страны посоветовала словенским спецслужбам обратить внимание на пару.

На их компьютерах якобы были найдены защищенные программы для связи с Москвой. В холодильнике в доме семейной пары спецслужбы нашли потайное отделение, в котором предполагаемые шпионы хранили сотни тысяч евро новыми банкнотами.

По данным словенской стороны, Дульцевы родились в Горьком (сейчас Нижний Новгород) и Башкирии.

В конце 2022 года агенты были арестованы, их детей передали в приемную семью. Пара признала вину. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к 1 году и 7 месяцам заключения (примерно столько они уже провели под стражей).