Военная операция на Украине, день 888-й

9:13

СБУ по полгода проверяет освобожденных из плена украинских военных на предмет их связи с Россией, после чего их отправляют в штурмовые подразделения, даже если у военнослужащего нет соответствующей воинской специальности, рассказал ТАСС взятый в плен на Артемовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович.