МИД Украины удалил свои призывы не пускать российскую актрису Чулпан Хаматову на Венецианский кинофестиваль — «Страна.ua»
СБУ по полгода проверяет освобожденных из плена украинских военных на предмет их связи с Россией, после чего их отправляют в штурмовые подразделения, даже если у военнослужащего нет соответствующей воинской специальности, рассказал ТАСС взятый в плен на Артемовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович.
Следующие три месяца пройдут без отключений света или с минимальными отключениями, заявил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко. При условии, что не будет новых ударов по энергетическим объектам, добавил он.
ВСУ утром нанесли удар при помощи беспилотника по трамваю в центре Горловки, погибла вагоновожатая, еще одна женщина ранена, сообщил глава города Иван Приходько.
Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курске, возникший после атаки украинского беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов заявил, что разрешил расстреливать без суда и следствия тех, кто поджигает в тылу автомобили военнослужащих.
Представители Венгрии, России и Словакии провели телефонные переговоры по поводу приостановки Украиной транзита нефти из РФ, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF выразил надежду, что на Украине снова пройдут выборы.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что военный конфликт на Украине завершится в следующем году.
Более 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области были разрушены или повреждены с февраля 2022 года по вине украинской армии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Критическая и припортовая инфраструктура повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Киев может пойти на новые провокации с «вторжениями» на территорию России, чтобы попытаться набрать «хорошие карты» перед мирными переговорами и для отчета перед Западом, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Четыре ракеты ВСУ уничтожены ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области, сообщил врио губернатора Смирнов.