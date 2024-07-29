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Политика

Военная операция на Украине, день 887-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 887-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Силы ПВО нейтрализовали за ночь 39 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Украинские средства ПВО за ночь уничтожили девять дронов и одну авиационную ракету, заявило командование Воздушных сил ВСУ. Сотрудники ФСБ с поличным задержали гражданина России, выполнявшего задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля министерства обороны РФ.
Трансляция
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09:10

Вагоновожатый трамвая ранена в результате удара украинского дрона в центре Горловки, сообщил глава города Иван Приходько.

08:51

08:36

Линия электропередачи оказалась повреждена в результате падения обломков беспилотника в Солнцевском районе Курской области, семь населенных пунктов остались без энергоснабжения (сейчас оно восстановлено). Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его данным, в Суджанском районе незначительные повреждения получил автомобильный мост, движение по нему не останавливали.

08:33

Ночью взрывы произошли в Харькове и Кривом Роге Днепропетровской области, сообщила «Украинская правда».

08:29

Объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод поврежден в результате падения обломков беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

08:26

Электростанция оказалась повреждена в результате атаки беспилотника в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

08:22

Женщина и ее 16-летняя дочь ранены в результате прямого попадания боеприпаса по частному дому в селе Новая Таволжанка, поврежден его второй этаж и находящийся во дворе автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:15

Сотрудники УФСБ России по ДНР с поличным задержали гражданина России, выполнявшего задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Минобороны России с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по ДНР.

08:07

Украинские силы ПВО за ночь уничтожили девять дронов и одну авиационную ракету, заявило командование Воздушных сил ВСУ

08:04

Средства ПВО за ночь сбили 19 БПЛА над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 887-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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