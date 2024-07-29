Военная операция на Украине, день 887-й

Вагоновожатый трамвая ранена в результате удара украинского дрона в центре Горловки, сообщил глава города Иван Приходько.
Линия электропередачи оказалась повреждена в результате падения обломков беспилотника в Солнцевском районе Курской области, семь населенных пунктов остались без энергоснабжения (сейчас оно восстановлено). Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По его данным, в Суджанском районе незначительные повреждения получил автомобильный мост, движение по нему не останавливали.
Ночью взрывы произошли в Харькове и Кривом Роге Днепропетровской области, сообщила «Украинская правда».
Объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод поврежден в результате падения обломков беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Электростанция оказалась повреждена в результате атаки беспилотника в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Женщина и ее 16-летняя дочь ранены в результате прямого попадания боеприпаса по частному дому в селе Новая Таволжанка, поврежден его второй этаж и находящийся во дворе автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сотрудники УФСБ России по ДНР с поличным задержали гражданина России, выполнявшего задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Минобороны России с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по ДНР.
Украинские силы ПВО за ночь уничтожили девять дронов и одну авиационную ракету, заявило командование Воздушных сил ВСУ
Средства ПВО за ночь сбили 19 БПЛА над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями, сообщили в Минобороны РФ.