Военная операция на Украине, день 887-й

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Линия электропередачи оказалась повреждена в результате падения обломков беспилотника в Солнцевском районе Курской области, семь населенных пунктов остались без энергоснабжения (сейчас оно восстановлено). Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его данным, в Суджанском районе незначительные повреждения получил автомобильный мост, движение по нему не останавливали.