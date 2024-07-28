Военная операция на Украине, день 886-й

8:09

Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, никто из жителей и работников не пострадал, сообщил врио губернатора региона Смирнов.

Он добавил, что на данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре.