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Политика

Военная операция на Украине, день 886-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 886-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. В Курском районе после атаки произошел пожар на нефтебазе, загорелись три резервуара. Глава МИД Латвии Байба Браже пожаловалась на «серьезные проблемы» в Евросоюзе, связанные с применением санкций против России. Киев предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди приехать на Украину с визитом 24 августа, когда страна будет отмечать День независимости, пишет Indian Express. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:22

В Евросоюзе существует «серьезная проблема» с применением санкций против России, действие многих ограничений нарушается, заявила Politico глава МИД Латвии Байба Браже.

8:18

Визит индийского премьер-министра Нарендры Моди на Украину может состояться 24 августа, когда она будет отмечать День независимости, пишет газета Indian Express.

8:15

8:09

Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, никто из жителей и работников не пострадал, сообщил врио губернатора региона Смирнов.

Он добавил, что на данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре.

8:04

Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили пять БПЛА над Белгородской и два над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 886-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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