Военная операция на Украине, день 886-й

В Евросоюзе существует «серьезная проблема» с применением санкций против России, действие многих ограничений нарушается, заявила Politico глава МИД Латвии Байба Браже.
Визит индийского премьер-министра Нарендры Моди на Украину может состояться 24 августа, когда она будет отмечать День независимости, пишет газета Indian Express.
Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, никто из жителей и работников не пострадал, сообщил врио губернатора региона Смирнов.
Он добавил, что на данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре.
Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили пять БПЛА над Белгородской и два над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.